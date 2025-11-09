Tennisicoon Richard Krajicek richttte na zijn loopbaan de Krajicek Foundation op. Het doel is geld inzamelen waarmee speelpleintjes aangelegd kunnenworden in aandachtswijken. Zaterdag was er een fundraiser voor de stichting.

Een fundraiser is een evenement waarbij geld wordt opgehaald. Dit jaar vond het zogeheten Krajicek Foundation Gala voor de 22e keer plaats. De locatie was Huis ter Duin in Noordwijk.

Het gala was een groot succes. Daphne Deckers, de vrouw van Richard Krajicek, schrijft op Instagram dat er liefst 396.300 euro is opgehaald.

Dank

Deckers meldt: "Veel dank aan al onze sponsoren, donoren en gasten die dit wederom mogelijk hebben gemaakt! De Krajicek Foundation legt Playgrounds aan in aandachtswijken en geeft studiebeurzen aan jongeren uit de wijk, die dan als Scholarshipper op de Playground aan de slag gaan."

"Alle kinderen moeten de kans krijgen om veilig én gratis te kunnen spelen, sporten en bewegen, en een plek hebben in hun eigen buurt waar ze worden gezien en worden uitgedaagd om zich met sport en spel te ontwikkelen."

Meer rood op straat

Op het Instagram-account van de stichting staat nog meer informatie. "De rode Let’s Play! hoodies van onze Scholarshippers stonden symbool voor alles waar we voor gaan: meer rood op straat, meer energie op de Playgrounds, meer kinderen die lekker buiten sporten en spelen.

En natuurlijk was er ook volop FUN! Van de beats van Inara tot Crazy Pianos on Tour, van de Big Bingo Show tot de bruisende veiling — de energie spatte van de zaal!"

Aorta

Krajicek is ook de directeur van het tennistoernooi van Rotterdam. Het is fijn om te zien dat hij weer zo actief is. Eerder dit jaar kreeg de Wimbledon-winnaar van 1996 te maken met een medische noodsituatie. Zijn aortawortel was zo'n 1,4 centimeter te groot en de doorsnee mag maximaal 4 centimeter zijn. Bij Krajicek was hij 5,4 centimeter.

Vanwege risico op scheuring werd een zogeheten PEARS-operatie toegepast. Krajicek kreeg een op maat gemaakte prothese om verdere vergroting van zijn aorta te voorkomen.