Nederlandse toptennisser moest naar het ziekenhuis na valpartij: 'Ik ging compleet op mijn plaat'

Jesper de Jong maakte het Jannik Sinner maandag knap lastig in Rome, maar moest na een paar valpartijen uiteindelijk het onderspit delven. Na afloop is hij zelfs naar het ziekenhuis gegaan, omdat de Nederlandse toptennisser 'meer pijn had dan gehoopt'.

"Dit was niet het normale einde van een partij", legt De Jong op maandagavond uit bij Ziggo Sport. "Ik voelde dat het meer pijn deed dan ik hoopte. Met Roland Garros in het achterhoofd wilde ik niks forceren. Ik wist niet of er wat kapot was, of ik het erger kon maken. Ik speel die wedstrijd uit, ik wilde niet opgeven."

Hij is na afloop voor de zekerheid nog wel naar het ziekenhuis gegaan, waar een MRI-scan is gedaan. "Daar was gelukkig alles goed. Drie, vier dagen in een brace en dan moet alles goedkomen."

Jesper de Jong maakt pijnlijke smakker in Rome, verontruste Jannik Sinner schiet Nederlandse tennisser te hulp Voor Jesper de Jong stond maandag een van de grootste partijen in zijn carrière op het programma. De Nederlander speelde bij het masterstoernooi in Rome tegen Jannik Sinner en kon lange tijd goed mee, maar zorgde in de tweede set voor een groot schrikmoment. De Jong ging snoeihard onderuit en dat leidde zelfs tot zorgen bij de Italiaanse nummer 1 van de wereld.

'Compleet op mijn plaat'

Maar wat gebeurde er nu precies? De Jong ging meermaals onderuit in de tweede set tegen Sinner, de nummer één van de wereld. "Ik sloeg een backhand en toen maakte ik een splitstep, met mijn standbeen op de lijn. Als hier wordt gesproeid zijn de benen nog best lang glad, en ik ging compleet op mijn plaat. Met mijn linkerhand ving ik het op, maar met mijn rechterhand sloeg ik nog op de grond. En die kwam vervelend terecht, dat was niet lekker."

Jesper de Jong pakt minder prijzengeld dan normaal na uitschakeling door Jannik Sinner Toptennisser Jesper de Jong heeft een goed toernooi gespeeld in Italië. Bij zijn debuut op een masterstoernooi haalde hij direct de derde ronde. De 'Lucky Loser' werd maandagmiddag uitgeschakeld door de nummer één van de wereld Jannik Sinner. Hij verdient minder prijzengeld dan normaal.

Desondanks kijkt De Jong positief terug op het ATP-toernooi van Rome. "Ik ben zeker tevreden, blij, trots, hoe deze week is gegaan nadat ik lucky loser ben geworden. Ik heb vijf hele goede potten gespeeld, waarvan ik er twee verloren heb." De nummer twee van Nederland schopte het tot de derde ronde in de Italiaanse hoofdstad.

Gehavende Jesper de Jong ziet stunt tegen Jannik Sinner in het water vallen Jesper de Jong heeft maandagmiddag verloren van Jannik Sinner bij het ATP-toernooi van Rome. De Nederlander maakte het de nummer één van de wereld erg lastig, maar kon door valpartijen in de tweede set niet meer voldoende tegenstand bieden.

Roland Garros

Nu gaat de blik op Roland Garros. Eigenlijk zou De Jong nog een toernooi tussendoor spelen, maar dat doet hij voor de zekerheid maar niet. "Ik heb best veel gespeeld, dan moet ik niet uitgeblust raken voor Roland Garros en het grasseizoen daarna. We hebben gezegd dat we woensdagavond of donderdagavond naar Parijs gaan om 3 á 4 dagen eerder voor te bereiden. En dan komt Roland Garros eraan."