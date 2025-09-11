Botic van de Zandschulp heeft met het aantrekken van Raemon Sluiter als coach eindelijk één van zijn doelen te pakken. De samenwerking met de Nederlandse trainer en ex-prof werd deze week aangekondigd en dus is alles rond. Opgewekt vertelt Van de Zandschulp over de heil die hij ziet in Sluiter.

"Ik ben heel blij dat het is gelukt", valt hij bij De Telegraaf met de deur in huis. Met een opgeruimd hoofd kan Van de Zandschulp vrijdag en zaterdag namens Nederland in de Davis Cup spelen. Dat de deal met Sluiter rond is, helpt bij in zijn positieve gemoed.

'Dat heb ik nodig'

"Ik ben soms te onrustig in mijn hoofd. Hij heeft juist een rustige persoonlijkheid en ik denk dat hij daarmee ook voor mentale rust bij mij kan zorgen. En dan ben ik op mijn best. Tegelijkertijd is hij goudeerlijk. Als er iemand rechtdoorzee is, dan is het Raemon wel. Dat heb ik nodig. Iemand die gewoon af en toe zegt waar het op staat. Ik vind hem een heel fijn mens.”

Lekker in z'n vel zitten

Onder begeleiding van de partner van ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo denkt Van de Zandschulp nieuwe pieken te bereiken in zijn toch al rijke carrière. Maar een titel in het enkelspel ontbreekt nog altijd op zijn palmares. De 29-jarige toptennisser haalde voor de US Open nog wel een mooie ATP-finale in Amerika. Een mooi beginpunt om te bouwen met Sluiter aan zijn zijde. Lekker in z'n vel zetten, zoals nu, helpt Van de Zandschulp daar heel erg bij.

'Beste jaren moeten nog komen'

"Dan voel je pijntjes minder snel, raak je minder snel geblesseerd en kun je gewoon week in week uit je ding doen. Het is een soort domino-effect. De afgelopen twee jaar ben ik niet continu fit geweest en dan wordt het gewoon een moeilijk verhaal. Ik ben afgezakt op de wereldranglijst, maar ook dat zie ik wel weer goedkomen. Ik geloof dat er nog meer in zit dan de pieken die ik al heb gehad en dat mijn beste jaren nog moeten komen."

Davis Cup

Van de Zandschulp speelt met TeamNL vrijdag en zaterdag op het hardcourt in Groningen tegen Argentinië in de Davis Cup. "We hoeven natuurlijk ook de Argentijnen niet groter te maken dan ze zijn. Onklopbaar zijn ze zeker niet.”