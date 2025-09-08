Raemon Sluiter treedt officieel toe tot de staf van de Nederlandse toptennisser Botic van de Zandschulp. Met behulp van de ex-tennisser hoopt Van de Zandschulp zijn eerste titel in het enkelspel te winnen. Maar daar waren 'goede afspraken' voor nodig, onthult Sluiter bij de bekendmaking van hun samenwerking.

Van de Zandschulp (29) en Sluiter (47) zijn tegenpolen van elkaar: waar Sluiter in zijn carrière graag het publiek opzweepte om een oppepper te krijgen, daar kruipt Van de Zandschulp liever naar de achtergrond tijdens wedstrijden. Al werkt de Nederlandse tennisser daar wel flink aan, ziet Sluiter. "We hebben goede afspraken gemaakt. Ik zie nu geen rare fratsen bij Botic. Hij stopt de energie nu in het volgende punt. Maar iedereen die weleens een racket in zijn handen heeft gehad, weet hoe moeilijk dat is", zegt de nieuwe trainer in gesprek met NU.nl.

'Hij zal nooit die speler worden'

"Botic zal nooit de speler worden die een vuist balt na elk punt en dat hoeft ook niet. Ik heb hem gezegd dat hij aan het einde van het seizoen één of twee keer door de ondergrens mag zijn gezakt. Zolang je over die andere partijen kunt zeggen: ik heb vanaf het eerste tot het laatste punt gestreden. We weten allemaal hoe goed Botic kan zijn, maar soms is hij onherkenbaar. De ene week is Botic bizar goed, daarna staat hij op de baan en denkt hij: wat doe ik hier? Die extremen moeten dichter bij elkaar komen."

Samenwerking duurt nog even

En daar wil Sluiter zijn nieuwe pupil 'graag bij helpen'. Al zal de directe samenwerking nog even op zich laten wachten. Bij de Davis Cup komende week, waar Van de Zandschulp de kopman van TeamNL is, is Sluiter bijvoorbeeld alleen als commentator van Ziggo Sport betrokken bij de tennissers. Daarna vertrekt Van de Zandschulp naar Azië voor de najaartour en pas daarna komt Sluiter erbij.

Lange gesprekken

Vlak voor de US Open werkten de twee al samen en het officiële samenspel hing al langer in de lucht. "Alleen kwam er telkens wat tussen", weet Sluiter. "Maar nu paste het wel." Ze voerden lange gesprekken en dat 'beviel van beide kanten goed'.