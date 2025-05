Nederlandse toptennisster (34) boekt groot succes op Roland Garros in spannend duel vol breaks

Tallon Griekspoor krijgt op Roland Garros steun van de Russische tennisster Anastasija Potapova. Beide tennissers worden de laatste maanden regelmatig bij elkaar in de buurt gespot. De 24-jarige Russin is single, of Griekspoor nog een relatie heeft met zijn vriendin Sam Reus is onduidelijk. Mede door de regelmatige bezoekjes aan wedstrijden van elkaar, steken geruchten over een relatie steeds vaker de kop op.