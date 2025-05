Nederlandse toptennisster denkt bij Roland Garros aan overleden vader: 'Op moeilijke momenten hoor ik zijn stem'

Arantxa Rus staat aan de vooravond van haar eerste wedstrijd op Roland Garros. Bij het Algemeen Dagblad haalt zij herinneringen op aan haar overleden vader, die er voor 2023 altijd bij was als de Nederlandse toptennisster meedeed aan het Grand Slam-toernooi in Frankrijk. "Op moeilijke momenten hoor ik zijn stem."

Louis Rus overleed in 2023 al op 70-jarige leeftijd. In die periode wilde de inmiddels 34-jarige Arantxa liever een tijdje thuis blijven, bij haar moeder en haar zus. "Maar de laatste maanden lag mijn vader in het ziekenhuis. Ik was daar veel en hij zei steeds: ga nou spelen, ga nou spelen. Hij wilde dat ik doorging met mijn leven. Dat heb ik opgevolgd."

Een simpel besluit, maar de uitvoering was lastiger voor de huidige nummer 94 van de wereld. Tot ze twee challengertoernooien won. De bekers zette ze bij het graf van haar vader. Een paar maanden later won ze ook nog het WTA-toernooi van Hamburg, haar grootste carrière tot nog toe.

'Dan hoor ik zijn stem'

En nu maakt ze zich op voor Roland Garros, waar ze voor de elfde keer aan meedeed als seniore. Ze speelt maandag om 15.30 uur tegen Maria Osorio Serrano. Hoewel haar vader niet op de tribune zal zitten, weet Rus dat hij er wel bij is. "Ik weet het niet, zo voelt het. Ik denk altijd aan hem, hij zit binnen in me. Op moeilijke momenten hoor ik zijn stem. Vaak zegt hij: niet zeuren, gewoon doorgaan, altijd blijven lachen. Zijn positiviteit geeft extra moed en steun."

'Weet zeker dat hij dat meekrijgt'

Rus is nu bewuster dat 'alles tijdelijk is' en geniet daardoor meer van alles wat zij in haar leven meemaakt. "We zijn doorgegaan met ons leven, dat is voor ons de beste manier. En mijn leven was en is deels in Spanje. Maar mijn moeder en zus gaan nu meer mee op reis, dat is heel fijn. Ik weet zeker dat mijn vader dat meekrijgt, mooi vindt en trots op ons is. Dit is wat hij wilde: dat we doorgaan, genieten en nieuwe herinneringen maken."