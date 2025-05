De mooiste beelden van het Roland Garros-afscheid van Rafael Nadal: huilende familie én zoontje pakken spotlights

De openingsdag van Roland Garros stond zondag in het teken van het eerbetoon van Rafael Nadal. De Spanjaard, die in zijn carrière liefst veertien keer de Grand Slam in Parijs won, werd uitgezwaaid door duizenden fans. In het publiek zaten onder anderen zijn ouders, vrouw, zus en zoontje. Zij pakten de spotlights.

Alle camera's waren gericht op Nadal, maar zwenkten tijdens de vele minuten die het afscheid duurde ook veelvuldig naar de emotionele familie op de tribunes. Zoontje Nadal Junior had niet zo in de gaten hoe emotioneel het allemaal was en zat dus vooral verwonderd om zich heen te kijken. Af en toe bij moeder Maria Francisca Perello op schoot, dan weer bij opa en oma. Maar de meeste aandacht was er natuurlijk voor de vorig jaar gestopte toptennisser zelf.

De Grote Vier

Het hele court Philippe-Chatrier zat bomvol met tennisfans, die speciaal voor de gelegenheid in dezelfde kleur waren uitgedost als het befaamde klei in Parijs. Zij hoopten en wisten ook eigenlijk al dat het afscheid van de veertienvoudig kampioen niet zonder zijn tennisvrienden Novak Djokovic, Andy Murray en Roger Federer kon. Het drietal, jarenlang de koningen met Nadal van het tennis, kwam dan ook na een korte video de baan op.

Tranen bij Nadal

Nadal zelf hield het nergens droog. Niet tijdens zijn eigen speech, niet tijdens de uitreiking van een speciale trofee en niet tijdens de onthulling van een eeuwig eerbetoon voor hem in het hoofdstadion van Roland Garros. Kortom, het was één groot tranendal voor Nadal, die na alle tranen afsluit met een grote glimlach. En zoon Junior op zijn arm, die driftig zwaaide. Het gezin Nadal wordt dit jaar nog uitgebreid met een tweede kind.

Check hieronder de mooiste foto's van Nadals eerbetoon op Roland Garros.

