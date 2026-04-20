De neerwaartse spiraal waar de Nederlandse toptennisster Suzan Lamens in zit, raakt maar niet doorbroken. De 26-jarige deed maandag een nieuwe poging om weer eens op het hoogste niveau te kunnen schitteren, maar faalde in de missie om door de kwalificaties van het Masters-toernooi in Madrid te komen.

Lamens had haar zelfvertrouwen afgelopen week weer een kleine boost gegeven op het Challenger-toernooi van Oeiras in Portugal. Op het gravel aldaar bereikte ze de kwartfinales, waarin ze wel met 2-1 in sets verloor van de Amerikaanse jongeling Robin Montgomery, die ruim tweehonderd plekken lager staat op de WTA-ranking. Maar van dat zelfvertrouwen liet een andere Amerikaanse maandag weinig meer over.

Trieste aftocht

Elvina Kalieva was namelijk in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Mutua Madrid Open meteen met 2-0 te sterk: de 22-jarige won met 6-4 en 6-3 van de Nederlandse en was in een kleine anderhalf uur klaar met Lamens. Die gaat niet met volledig lege handen naar huis, want ze strijkt nog 6410 euro aan prijzengeld op voor het proberen door te stoten.

Het is al de derde keer dit jaar dat Lamens snel sneuvelt in de kwalificaties voor een hooggerankte WTA-toernooi. Eerder verloor ze al meteen in Hobart, Indian Wells en Miami. Op het hoogste niveau kwam ze in 2026 maar tot twee duels. Op de Australian Open verloor ze meteen van Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor, in de eerste ronde. Op het WTA-toernooi van Ostrava (Tsjechië) was het ook na één rondje klaar.

Neerwaartse spiraal Lamens

Lamens was in september nog de nummer 57 van de wereld en leek zich richting de top-vijftig te spelen. Ze raakte echter in een vrije val verzeild en is afgezakt tot plek 123 van de wereld. Ook voor het aankomende Roland Garros is Lamens niet automatisch geplaatst en moet ze zich via de kwalificaties zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Mannen

In Madrid zijn bij de mannen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp én Jesper de Jong automatisch in het hoofdtoernooi gezet op basis van hun ranking. Het kan dus een mooi toernooi worden voor Nederland.