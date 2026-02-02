Het gaat niet goed met de Nederlandse tennissters. Voor het eerst in tijden staat er geen landgenote in de top-100 van de wereld. Suzan Lamens was de afgelopen jaren vaste prik op de ranglijst, maar valt er nu uit na tegenvallende resultaten op de Australian Open en de vroege uitschakeling in Ostrava er achteraan.

Lamens is uit de top honderd van de wereldranglijst verdwenen. Daarmee staat er nu geen Nederlandse speelster bij de beste honderd van de wereld. Lamens zakte acht plaatsen en neemt op de nieuwste ranking de 105e plaats in. De 26-jarige Lamens verloor in de eerste ronde van de Australian Open van de Oostenrijkse Anastasia Potapova. Afgelopen zondag ging ze onderuit in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Ostrava tegen de Amerikaanse Catherine McNally.

Arantxa Rus en Anouk Koevermans

De beste positie van Lamens ooit was plek 57 op de WTA-ranking. Ze had lange tijd nog gezelschap van bijvoorbeeld Arantxa Rus in de top-100, maar de veterane zit in de winter van haar carrière en speelt steeds minder en minder vaak goed. Zij is momenteel de nummer 133 van de wereld. Anouk Koevermans, dochter van voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans, is de enige andere Nederlandse in de top-200 van de wereld in het enkelspel.

Mannen

Tallon Griekspoor leverde op de ranglijst van de mannen drie posities in. Hij zakte naar de 29e plaats. Griekspoor werd ook in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. Botic van de Zandschulp won acht plaatsen en steeg naar de 67e plek. Van de Zandschulp bereikte op het grandslamtoernooi van Melbourne de derde ronde. Daarin werd hij verslagen door Novak Djokovic.

Beste posities

Jesper de Jong, die in Melbourne evenmin de eerste ronde doorstond, leverde zelfs vijftien posities in op de wereldranglijst; hij zakte naar de 88e plaats. Griekspoor had de hoogste piek van de drie beste mannen van Nederland. Hij reikte ooit eens tot de 21ste positie. Van de Zandschulps beste resultaat is de 22ste plek. De Jong (25) is pas net doorgebroken en noteert de 71e plek als zijn beste notering ooit.