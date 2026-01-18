Suzan Lamens zag haar Australian Open vroeg eindigen na een wedstrijd die volledig kantelde. In Melbourne verloor de Nederlandse toptennisster van Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor, nadat ze een riante uitgangspositie uit handen had gegeven. De partij eindigde in 3-6, 7-5, 6-2 in het voordeel van Potapova.

Vooraf had het duel al een bijzonder randje. Lamens bracht in de weken voor de Australian Open veel tijd door met Tallon Griekspoor tijdens de United Cup in Sydney. Potapova maakte in die periode eveneens deel uit van het internationale tennisgezelschap, wat het treffen een bijzonder affiche maakte. Griekspoor zelf was niet aanwezig bij de wedstrijd: de Nederlander speelt in de nacht van dinsdag zijn eigen partij op de Australian Open tegen de Amerikaan Ethan Quinn.

Suzan Lamens vergeet het af te maken

Op de baan wist Lamens de randzaken snel los te laten. Ze speelde geconcentreerd en dwong Potapova om steeds meer risico te nemen. Naarmate de set vorderde, werd de frustratie bij de genationaliseerde Oostenrijkse zichtbaar, terwijl Lamens haar eigen spel bleef uitvoeren. Haar goede spel betaalde zich uit: de eerste set ging met 6-3 naar de Nederlandse.

Ook in de tweede set bleef Lamens aanvankelijk de bovenliggende partij. Ze bouwde een comfortabele voorsprong op en leek bij een stand van 5-1 op weg om de wedstrijd snel te beslissen. Juist op het moment dat Lamens voor de wedstrijd mocht serveren, vond Potapova echter nieuwe energie. De vriendin van Griekspoor speelde plots vrijuit en profiteerde van een korte dip bij de Nederlandse. Potapova stond vervolgens geen game meer af en kwam knap terug uit een vrijwel verloren positie, waardoor alsnog een beslissende derde set nodig was.

Doek valt voor Lamens

In de derde set kwam Lamens er niet meer aan te pas. De Nederlandse wist nog wel een game te pakken en daarmee kortstondig het momentum te doorbreken, maar daar bleef het bij. Potapova liet er vervolgens geen twijfel meer over bestaan, schakelde een versnelling hoger en liep razendsnel uit naar 5-1. Op de service van Lamens kreeg de Oostenrijkse al enkele kansen, maar de 26-jarige uit Berkel en Rodenijs kon daar nog de rug rechten. Vervolgens was het in de game van Potapova raak op haar tweede matchpoint.

Met de overwinning verzekerde Potapova zich van een plek in de tweede ronde. Daarin treft ze de winnares van het duel tussen de Thaise Mananchaya Sawangkaew en Emma Raducanu, dat later op de dag wordt gespeeld.

Eerste dag Australian Open

De eerste dag van het vrouwentoernooi in Melbourne leverde direct de nodige verhalen op. Topfavoriete Aryna Sabalenka kwam met de schrik vrij na een moeizame start, terwijl Marta Kostyuk na een slopend duel en een pijnlijke enkelblessure al vroeg moest afhaken. Daartegenover stonden overtuigende zeges voor Jasmine Paolini (6-1, 6-2 tegen Aliaksandra Sasnovich) en Elina Svitolina, die Cristina Bucșa met 6-4, 6-1 versloeg.

De omstandigheden speelden daarbij een nadrukkelijke rol. Met temperaturen rond de 28 graden werd het in Melbourne een zware speeldag, niet alleen voor de speelsters. Zo werd eerder op de dag de wedstrijd tussen Ekaterina Alexandrova en Zeynep Sönmez tijdelijk stilgelegd nadat een ballenmeisje onwel werd langs de baan. Het incident zorgde voor een zichtbaar schrikmoment op de tribunes en onderstreepte hoe belastend de hitte kan zijn voor iedereen op en rond de baan tijdens de Australian Open.

