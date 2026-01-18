Suzan Lamens beleefde een bizarre eerste ronde op de Australian Open. De Nederlandse stond zéér overtuigend voor tegen Anastasia Potapova, maar gaf het alsnog uit handen. Desondanks krijgt ze een mooi bedrag aan prijzengeld bijgeschreven.

Lamens had de eerste set gewonnen en stond vervolgens met 5-1 voor tegen Potapova, maar de Oostenrijkse (geboren Russische) vocht zichzelf knap terug. De vriendin van Tallon Griekspoor draaide het helemaal om en won uiteindelijk met 2-1 in sets. Potapova mag zich in de tweede ronde melden en is daarmee zeker van 129.000 euro.

Voor Lamens blijft het bedrag steken op 86.000 euro. Dat is dus eigenlijk enkel voor deelname aan de Australian Open. Voor de winnaar van het Grand Slam-toernooi ligt straks een bedrag klaar van liefst 2.386.000 euro. Ook de verliezend finalist krijgt ruim meer dan een miljoen (ongeveer 1,2).

Andere kanshebbers

Vorig jaar schopte Lamens het tot de tweede ronde. Het lukte de 26-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs nog niet om verder te komen op een Grand Slam-toernooi. Lamens won in 2024 twee WTA-toernooien, in Portugal en Japan.

Lamens was de enige Nederlandse troef bij de vrouwen op de Australian Open, nadat onder andere Arantxa Rus en Anouk Koevermans niet door de kwalificatie kwamen. Bij de mannen zijn er nog drie namen in het spel: de eerdergenoemde Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. Van de Zandschulp en De Jong kwamen zondag- op maandagnacht in actie, een dag later is het de beurt aan Griekspoor.

