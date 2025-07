Het is klaar voor de Nederlandse tennissters bij het WTA-toernooi op het gravel in Hamburg. Arantxa Rus verloor in de tweede ronde, voor Eva Vedder was het na één ronde klaar. Laatstgenoemde had zich geplaatst voor het toernooi via de kwalificaties.

Rus ging in de tweede ronde van het MSC Hamburg Ladies Open in twee sets ten onder tegen de Spaanse Leyre Romero Gormaz: 2-6 2-6. Rus, de nummer 119 van de wereldranglijst, had in de eerste ronde nog overtuigend gewonnen van Sada Nahimana uit Burundi. Ze had tegen Romero Gormaz weinig in te brengen op het WTA-toernooi in het noorden van Duitsland.

Vedder verloor in de eerste ronde van de als eerste geplaatste Russische Ekaterina Aleksandrova, eveneens in twee sets: 0-6 3-6. Vedder, de mondiale nummer 134, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificaties. Ze was kansloos tegen de nummer 16 van de wereldranglijst.

Bekende broer

De 25-jarige tennisster, zus van de Bekende Nederlander Buddy Vedder, deed voor het eerst dit jaar mee aan een WTA250-toernooi. Hij is bekend als acteur, danser, zanger en presentator en werd vooral bekend van zijn rol in de populaire serie Goede Tijden, Slechte Tijden.

Daarnaast is hij de presentator van Stars on Stage, samen met voormalig Idols-finalist Jamai Loman. Hij is redelijk betrokken bij de tenniscarrière van zusje Eva. Tijdens de Billie Jean King Cup, het landentoernooi bij de vrouwen, zat hij nog op de tribunes.

ATP-toernooi in Zweden

Ondertussen is er een mannentoernooi in Zweden aan de gang. Daar doen de grootste drie Nederlandse tennissers aan mee. Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen allemaal op woensdag in actie. Ook zij spelen - net als Rus en Vedder - op gravel. Het afgelopen Wimbledon-toernooi werd op gras gespeeld, terwijl het komende Grand Slam-toernooi (US Open) op hardcourt wordt afgewerkt.