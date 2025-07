De Nederlandse tennisster Eva Vedder is maandag doorgedrongen tot het hoofdtoernooi van WTA Hamburg. Het is voor de 25-jarige de eerste keer dit jaar dat ze mee mag doen met de grote namen op een WTA 250-toernooi. Vedder is de zus van 'Bekende Nederlander' Buddy Vedder.

Eva Vedder was als vijfde geplaatst in de kwalificaties voor het tennistoernooi op het Duitse klei. In de finale van de kwalificaties trof ze in de Italiaanse Nicole Fossa Huergo de als zevende geplaatste qualifier. In twee sets rekende Vedder met de vijf jaar oudere Italiaanse, waardoor ze mag meedoen met het hoofdtoernooi in Hamburg.

Zusje van Buddy Vedder

Vedder is het zusje van de dertigjarige Buddy Vedder. Hij is bekend als acteur, danser, zanger en presentator en werd vooral bekend van zijn rol in de populaire serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarnaast is hij de presentator van Stars on Stage, samen met voormalig Idols-finalist Jamai Loman. Hij is redelijk betrokken bij de tenniscarrière van zusje Eva. Tijdens de Billie Jean King Cup, het landentoernooi bij de vrouwen, zat hij nog op de tribunes. Of hij ook naar Hamburg (Noord-Duitsland) afreist om haar te steunen, is niet bekend.

Loïs Boisson

Een van de bekendste namen die ook meedoet is Loïs Boisson. De Française bereikte met een wildcard Roland Garros en schreef een waar sprookje in haar thuisland. Ze reikte tot de halve finales en steeg daardoor honderden plekken op de WTA-ranglijst. Boisson is in Hamburg ook weer toegelaten met een wildcard. Veel toernooiorganisaties willen haar hebben na haar mooie run op Roland Garros. Een paar maanden eerder raakte ze nog negatief in het nieuws omdat haar tegenstander vond dat ze stonk. Ekatarina Alexandrova is als nummer 16 van de wereld de grootste naam in het toernooi.

Prijzengeld WTA Hamburg

De winnares van het toernooi krijgt 36.300 dollar aan prijzengeld en 250 punten voor de ranking. Anna Bondar, die er nu ook weer bij is, won in 2024 het toernooi door de Nederlandse Arantxa Rus in de finale te verslaan. Check hieronder het hele prijzengeld-schema voor WTA Hamburg.



Winnaar: 36.300 dollar

Verliezend finalist: 21.848 dollar

Halve finalisten: 11.970 dollar

Kwartfinalisten: 6820 dollar

Tweede ronde: 4470 dollar

Eerste ronde: 3110 dollar