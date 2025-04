Nederlandse toptennissters steunen roep om drastische veranderingen: 'Groot verschil'

De Nederlandse tennissters zijn bij elkaar voor de Billie Jean King Cup, het landentoernooi. Daar kregen Suzan Lamens en Demi Schuurs de vraag voorgelegd of ze de internationale roep om veranderingen in het tennis steunen. Hun antwoord was duidelijk en eenzijdig.

De Nederlandse tennissters Lamens (25) en Schuurs (31) kunnen zich vinden in de oproep van de internationale top aan organisaties van grandslamtoernooien om meer prijzengeld én een eerlijkere verdeling. "Het is een groot verschil of je bij de beste honderd hoort of dat je buiten de top-200 valt", zegt Lamens tegen het ANP. Schuurs: "Er wordt heel veel verdiend in de top. Een betere verdeling kan best."

Begrip voor opmerkelijke keuze

Lamens en Schuurs zijn onderdeel van het Nederlands team dat in de Billie Jean King Cup uitkomt tegen Duitsland en Groot-Brittannië. Ze hebben begrip voor landgenote Arantxa Rus, die haar eigen carrière prefereert boven het landentennis. Rus hoopt elders punten te verdienen om een plaats in het lucratieve hoofdtoernooi van Roland Garros af te dwingen en zich daarmee te verzekeren van zeker ruim 70.000 euro. "Het maakt echt verschil of je wel of niet in het hoofdtoernooi staat", zegt Lamens die voor het eerst in het hoofdschema van Parijs staat.

Wedstrijden

TeamNL-captain Elise Tamaëla maakt pas op donderdag bekend wie naast kopvrouw Suzan Lamens het tweede enkelspel voor Nederland zal spelen in de Billie Jean King Cup tegen Duitsland. Daarbij gaat het tussen Anouk Koevermans en Eva Vedder. "We willen naar de finale, maar daar zijn we niet per se mee bezig. We bekijken het van dag tot dag", stelt Tamaëla in Den Haag. "We zullen er volle bak voor gaan."

Demi Schuurs

Schuurs is de zus van voormalig Ajax-voetballer Perr Schuurs, die al een tijdje in Italië bij Torino speelt. Demi Schuurs is een wereldtopper in vooral het dubbelspel. Recent won ze nog met haar koppelpartner het dubbeltoernooi van Indian Wells. Ze is de nummer 26 van de WTA-ranking bij de dubbel en won in haar carrière al 20 titels.

Suzan Lamens

Lamens is de beste Nederlandse tennisster in het enkelspel. Zij is momenteel de huidige nummer 70 van de wereld en bereikte begin maart haar hoogste positie tot nu toe: 64ste. De 31-jarige won 1 titel in haar carrière: het WTA-toernooi van Osaka in 2024.