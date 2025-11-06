De Nederlandse toptennissters die in actie gaan komen op de Billie Jean King Cup, vrezen voor hun gezondheid. Dat zeggen de vrouwen in aanloop naar de play-offs in India van volgende week.

De tennissters van Oranje zijn op hun hoede voor de omstandigheden in India voor hun wedstrijden in de Billie Jean King Cup. "De eerste uitdaging is om niet ziek te worden", zegt Elise Tamaëla in aanloop naar de wedstrijden tegen India en Slovenië van volgende week. De inzet van de duels in Bengaluru is handhaving in de Wereldgroep van het landentoernooi. Daarvoor is groepswinst nodig. Dat zou betekenen dat de tennissters zich begin volgend jaar weer kunnen proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals.

'In de keukens kijken'

Speelsters Suzan Lamens, Arantxa Rus, Anouk Koevermans en Demi Schuurs zijn ingeënt. "En ik heb net een heel pakketje van onze arts gekregen met allerlei ontsmettingsmiddelen en antimuggenspul. Je hebt daar malaria, dengue, nog een andere mug", zegt Tamaëla tijdens een persmoment op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. "En eten doen we alleen in het hotel. Van tevoren gaan we even in de keukens kijken."

Slechte herinneringen

Kopvrouw Lamens speelde een keer eerder in India, in Mumbai, en hield daar slechte herinneringen aan over. "Toen was ik ziek geworden en had ik overgegeven op de baan. Toen zat ik ook in een goed hotel en had ik daar gewoon gegeten, maar was het alsnog misgegaan. Maar deze keer gaan we goed voorbereid. En ik hoor van iedereen die ooit in Bengaluru is geweest, dat het een van de betere plekken is in India. Dus daarover maak ik me geen zorgen."

Op papier favoriet

Nederland is volgens Lamens "op papier" de favoriet voor de groepswinst. "Maar ik heb vaker tegen die Sloveense meiden gespeeld en die zijn goed. En in zo'n landenwedstrijd weet je ook nooit echt wat er kan gebeuren." Vorig jaar won Oranje in de play-offs van Slovenië. De ploeg kan volgende week vrijdag revanche nemen. Het duel met gastland India volgt twee dagen later.