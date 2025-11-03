Een enorme domper voor de Nederlandse tennisster Demi Schuurs. De 32-jarige Limburgse verloor op de WTA Finals in Riyadh in het dubbelspel ook haar tweede partij met partner Asia Muhammad en is daardoor al uitgeschakeld.

Schuurs en Muhammad speelden maandag tegen de Belgische Elise Mertens en Veronika Koedermetova uit Rusland. De regerend Wimbledon-kampioenes leken al in de tweede set de wedstrijd in het slot te gooien, maar Schuurs en Muhammad werkten in de tiebreak een matchpoint weg en dwongen vervolgens een allesbeslissende match-tiebreak af.

Daarin ging het tot 5-5 gelijkop, maar Schuurs en haar Amerikaanse partner wonnen daarna nog maar één puntje en moesten dus alsnog hun meerdere erkennen in Mertens en Kudermetova: 4-6 7-6 (6) 6-10.

Schuurs en Muhammad verloren zaterdag al hun eerste wedstrijd tegen het Italiaanse koppel Sara Errani/Jasmine Paolini. De twee spelen nog een laatste partij tegen het Taiwanees-Letse duo Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko, maar kunnen zich niet meer plaatsen voor de halve finales. Hsieh en Ostapenko wonnen allebei hun eerdere partijen.

Zesde deelname aan WTA Finals

Dat Schuurs en Muhammad er in de groepsfase uitliggen is geen schande, want zij waren de nummer 8 van de plaatsingslijst op het toernooi waar de beste acht koppels van dit jaar elkaar treffen. De Nederlandse haalde in 2019, 2021 en 2022 de halve finales, telkens met een andere partner. In totaal was het alweer de zesde keer dat Schuurs meedeed aan het eindejaarstoernooi.

Betty Stöve blijft daarmee de enige Nederlandse winnares van de WTA Finals. Zij won het dubbelspel in 1976, 1977 en 1979. Manon Bollegraf (2000) en Kiki Bertens (2017) stonden ook ooit in de finale, maar zij verloren die allebei.

Bekende broer

Schuurs is een bekende naam in de Nederlandse sportwereld, want tennisster Demi heeft een broer die op hoog niveau voetbalt. Perr Schuurs speelde van 2018 tot en met 2022 bij Ajax en werd driemaal landskampioen met die club. Hij verkaste vervolgens naar Torino en was daar een vaste basisspeler tot hij in oktober 2023 een zware knieblessure. Schuurs staat daardoor inmiddels al meer dan twee jaar langs de kant.