Toptennisster Emma Raducanu ligt al maanden onder een vergrootglas. Dat heeft alles te maken met haar aanmelding voor het gemengd dubbelspel van de US Open, samen met Carlos Alcaraz. Sindsdien gaat het alleen maar over een vermeende liefdesrelatie. "Iedereen is nieuwsgierig."

Vorige maand op Wimbledon probeerde iedereen de prangende vraag te beantwoorden: zijn Raducanu en Alcaraz aan het daten? De 22-jarige Britse kon er zelf ook niet omheen. Terwijl ze goed presteerde op de baan, was er vooral aandacht voor haar privéleven.

'Vreselijk'

In gesprek met The Guardian reageert ze op de geruchten. Ze heeft wel genoeg gehad van alle vragen. Zelfs andere tennissers worden ermee geconfronteerd. Zo werd aan landgenoot Cameron Norrie gevraagd of hij meer wist. "Dat was vreselijk", aldus Raducanu. "Vreselijk."

De vragen zijn inmiddels onderdeel van haar dagelijks leven. "Het hoort erbij", zegt ze. "Iedereen is nieuwsgierig. Maar ze zijn vooral benieuwd naar nieuws over mijn liefdesleven en niet naar mijn tennisresultaten."

Een duidelijk antwoord zal er de komende tijd niet komen. "Ik hou het voor mezelf. Mijn privéleven is privé. Het is wel grappig dat mensen proberen ergens achter te komen. Maar ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn."

Paparazzi

Dat is wel lastig voor haar, want ze wordt zelfs achtervolgd door paparazzi in haar woonplaats Londen. "Dat is echt eng, want je weet niet dat ze er zijn. Dan zie je de volgende dag opeens een foto van jezelf."

US Open

Het is nog maar de vraag of Raducanu en Alcaraz ook daadwerkelijk samen gaan dubbelen. De planning wordt namelijk erg krap voor de Spanjaard als hij de finale van de Cincinnati Open haalt. Die wordt een dag voor de openingsronde van het gemengd dubbeltoernooi in New York gespeeld.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.



