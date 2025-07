Tallon Griekspoor is al heel snel uitgeschakeld bij het masterstoernooi van Toronto. De Nederlander sneuvelde in zijn eerste partij tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry: 4-6, 6-7 (4). Griekspoor liet daarmee een unieke kans op een mooi resultaat liggen in Canada.

Griekspoor won vorige maand het grastoernooi van Mallorca, maar dat lijkt de nummer 31 van de wereld niet bepaald een boost te hebben gegeven. Hij verloor op Wimbledon in de eerste ronde, sneuvelde vervolgens in Bastad tegen landgenoot Jesper de Jong en besloot zich terug te trekken voor het ATP-toernooi van Umag. Daar kwam in Toronto een nieuwe domper bij.

Dramatisch begin

De Nederlander was door een reeks afmeldingen als 24ste geplaatst en mocht daardoor de eerste ronde overslaan. Etcheverry had daarentegen al een partij in de benen en dat bleek een belangrijk verschil in de openingsfase. De Argentijn brak Griekspoor direct twee keer. De Nederlander brak één keer terug en kreeg vervolgens nog vijf breakpoints om de set weer in evenwicht te brengen, maar die waren allemaal niet aan hem besteed.

Griekspoor won aan het begin van de tweede set wel soepeltjes zijn servicegames, maar dat gold ook voor Etcheverry. De Argentijnse nummer 60 van de wereld kreeg in de zevende game echter als eerste de kans om de opslagbeurt van zijn tegenstander af te snoepen en hij benutte die mogelijkheid meteen. Dat had de beslissing moeten zijn, maar niets bleek minder waar.

Frustratie na nieuwe domper

De Nederlander overleefde bij een 5-3 achterstand op eigen service drie matchpoints en brak zijn tegenstander daarna terug toen hij voor de wedstrijd serveerde. Griekspoor leek in de tiebreak bij een 4-2 voorsprong alsnog een derde set af te gaan dwingen, maar opnieuw kantelde het volledig. Etcheverry won vijf punten op rij en vierde zijn zege uitbundig, terwijl Griekspoor zijn racket sloopte.

Griekspoor sneuvelde daarmee voor het derde jaar op rij in de eerste ronde van het masterstoernooi, dat afwisselend in Toronto en Montreal wordt gehouden. Het lukte hem nog nooit om een wedstrijd te winnen in Canada.

'Onthoofd' toernooi

Het Canadese toernooi kreeg in de afgelopen weken klap na klap door een reeks afmeldingen. Topspelers Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en Jack Draper zijn allemaal niet van de partij. Alexander Zverev en Taylor Fritz zijn daardoor de enige twee spelers uit de top 6 van de wereld die wel meedoen. Voor de andere tennissers ligt er dus een unieke kans om een goed resultaat te boeken.