Anastasia Potapova kan de weg naar boven maar niet vinden. De Russische tennisster (24) worstelt de laatste maanden met blessures. Een vakantie met de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor heeft haar ook niet de bevrijding gegeven waar ze naar op zoek is. In Montreal liep ze weer tegen een domper aan.

De Russische tennisster ging vorige week al onderuit tijdens het WTA-toernooi van Washington, maar hoopte in Canada weer eens te kunnen juichen. Haar grasseizoen viel al in duigen nadat ze vlak voor Wimbledon moest afmelden voor de Grand Slam in Londen. De rentree op hardcourt, in aanloop naar de US Open eind augustus, verloopt vooralsnog ook weinig soepel. Na haar nederlaag in Washington tegen wilcardhouder Victoria Mboko, was het nu een qualifier die haar van de baan sloeg.

'Wonder'

De tennisvriendin van Tallon Griekspoor begon nog lekker aan haar wedstrijd in de eerste ronde van het masterstoernooi. De Kroatische Antonia Ruzic had in de eerste set weinig te vertellen. Ze verloor tien van de eerste twaalf games aan Potapova en keek tegen een 6-2, 4-0 achterstand aan. Maar toen gebeurde 'het wonder', waar de interviewer op de baan na afloop over sprak. De 22-jarige Ruzic snoepte de ene game na de andere af, maakte gelijk (7-5 tweede set) en sleepte er dus een beslissende derde set uit.

'Het is dan niet makkelijk'

Maar weer liep Potapova tegen een probleem aan, zo schetste de interviewer na afloop. "Ik moet je ook een compliment geven, want het is niet makkelijk om met de situatie om te gaan dat je tegenstander met problemen kampt, zoals vanavond. Dan is het ook zwaar voor jou om gefocust te blijven en niet te denken dat je gaat winnen, want dan begin je vaak te verliezen. Je was zowel op de baan als in je hoofd fantastisch", gaf hij het Ruzic na dat ze zo goed met de situatie omging.

Hoogste positie ooit op wereldranglijst

Ruzic won namelijk die derde set met 6-0 en zag Potapova verdrietig afdruipen. Met haar zege op het masterstoernooi van Montreal is de 22-jarige Kroatische al zeker van haar beste positie ooit op de wereldranglijst. De qualifier in Canada staat nu al 86ste op de WTA-ranking, terwijl haar vorige mijlpaal plek 90 was. In de tweede ronde treft ze de als elfde geplaatste Tsjechische Karolina Muchova.