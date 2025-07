Nog nooit is er zoveel te doen geweest om het gemengd dubbelspel als bij de aankomende editie van de US Open. De organisatie heeft die discipline volledig op de schop gegooid en daardoor zullen er ook een hoop sterren uit het enkelspel meedoen. Het grandslamtoernooi heeft het grootste gedeelte van het deelnemersveld bekendgemaakt. Daar zitten een aantal opvallende duo's bij, maar ook meerdere bijzondere afwezigen.

Waar normaal gesproken enkel de dubbelspecialisten meedoen aan het gemengd dubbelspel is dat dit jaar compleet anders. Dat heeft er alles mee te maken dat de US Open heeft besloten het toernooi volledig op de schop te gooien. Het onderdeel vindt plaats in de week voordat de enkelspeltoernooien beginnen, de wedstrijden zijn ingekort en het winnende koppel verdient liefst 1 miljoen dollar.

In totaal worden er zestien duo's toegelaten: acht daarvan zijn rechtstreeks geplaatst op basis van hun gezamenlijke ranking in het enkelspel en de andere helft van het deelnemersveld wordt door de organisatie bepaald. De rechtstreeks geplaatste koppels zijn inmiddels bekend en ook heeft de US Open vast zes van de acht wildcards uitgereikt. Er zijn dus nog twee plekken te vergeven.

Badosa ruilt Tsitsipas in

Bij de direct geplaatste koppels zitten bijvoorbeeld Jannik Sinner en Emma Navarro, Elena Rybakina en Taylor Fritz, Belinda Bencic en Alexander Zverev, Paula Badosa en Jack Draper en ook doen Iga Swiatek en Casper Ruud samen mee. Vooral de deelname van Badosa met Draper is opvallend, want zij hadden zich allebei met een andere partner ingeschreven.

Draper zou dubbelen met Qinwen Zheng, maar de Chinese olympisch kampioene is geblesseerd. Badosa wilde in eerste instantie meedoen met haar toenmalige vriend Stefanos Tsitsipas, maar die relatie ging in de tussentijd uit en dus heeft ze hem ingeruild voor de Brit.

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic

Ook Carlos Alcaraz en Novak Djokovic wilden meedoen, maar zij hadden door de lage ranking van hun partner een wildcard nodig. Die heeft de organisatie ook gegeven. Alcaraz gaat samen met Emma Raducanu dubbelen en Djokovic doet mee met landgenote Olga Danilovic. Over de deelname van Alcaraz en Raducanu is overigens veel te doen geweest, want de afgelopen periode zijn er veel geruchten geweest over een mogelijke relatie tussen de twee.

Er is ook plek voor titelverdedigers Sara Errani en Andrea Vavassori, zij zijn het enige duo met twee dubbelspecialisten dat voorlopig mee mag doen. Opvallend genoeg heeft ook de 45-jarige Venus Williams een wildcard gekregen. Zij doet mee met landgenoot Reilly Opelka. Williams maakte onlangs na ruim een jaar haar comeback op de WTA Tour.

Nederlands duo valt buiten de boot

Tallon Griekspoor en Demi Schuurs hadden zich ook aangemeld, maar zij vallen voorlopig buiten de boot. Dat geldt ook voor Katerina Siniakova en Marcelo Arevalo. De nummers 1 van de wereld in het vrouwen- en mannendubbel besloten zich samen in te schrijven, maar mogen waarschijnlijk dus toch niet meedoen.

Aryna Sabalenka ontbreekt

Aryna Sabalenka is misschien wel de grootste naam die ontbreekt. De nummer 1 van de wereld bij de vrouwen had zich met Grigor Dimitrov ingeschreven, maar de Bulgaar is geblesseerd. Mogelijk kan ze met een vervanger alsnog meedoen. Ook Naomi Osaka en Nick Kyrgios zijn nog niet gekozen door de organisatie en dat geldt ook voor het verloofde koppel Alex de Minaur en Katie Boulter.

Deelnemende koppels