Jannik Sinner zag zijn droom om op Roland Garros de laatste ontbrekende grandslamtitel te pakken donderdag in duigen vallen nadat hij compleet bevangen werd door de hitte. Het is niet de eerste keer dat een absolute topper een droom in duigen ziet vallen in Parijs, want het overkwam Novak Djokovic in 2015. De Serviër werd toen niet het slachtoffer van de hitte, maar van een foeilelijke broek.

Sinner leek de ideale kans te hebben om zijn collectie grandslamtitels compleet te maken, want de afgelopen jaren verliest hij nagenoeg alleen maar van Carlos Alcaraz en de Spanjaard was er dit jaar door een blessure niet bij. Sinner kon daar echter niet van profiteren, want hij ging fysiek ten onder in de tweede ronde.

De situatie van Sinner is vergelijkbaar met die van Roger Federer en Novak Djokovic eerder deze eeuw. Ook zij wonnen de Australian Open, Wimbledon en de US Open, maar kregen het maar niet voor elkaar om op Roland Garros de beker omhoog te tillen. Dat was in het tijdperk van Rafael Nadal, die veertien keer de beste was in Parijs, natuurlijk ook niet heel gek.

Ideale kans voor Djokovic

Uiteindelijk lukte het Federer in 2009 om het gat op zijn palmares te vullen, maar Djokovic moest wat langer wachten. In 2015 leek het er eindelijk van te gaan komen. De Serviër speelde toen misschien wel het beste tennis uit zijn loopbaan en Nadal zat juist in een mindere periode. Ze troffen elkaar in de kwartfinales en Djokovic bezorgde zijn rivaal pas zijn tweede nederlaag ooit in Parijs door hem in drie sets aan de kant te schuiven.

Djokovic sloeg zich daarna ook naar de finale en daarin wachtte Stan Wawrinka. De Zwitser had op weg naar de eindstrijd landgenoot Roger Federer verslagen, maar desondanks hielden weinigen er maar rekening mee dat hij ook Djokovic op de knieën zou krijgen. Zeker niet toen de Serviër de eerste set won.

Broek gaat de geschiedenisboeken in

Zij hielden echter geen rekening met de kleding van de Zwitser. Wawrinka verscheen tijdens die editie van Roland Garros namelijk in een opmerkelijk outfit, waarbij vooral de geruite broek in het oog sprong. Dat kwam hem tijdens het toernooi zelfs op kritiek te staan, want de broek zou niet netjes genoeg zijn.

Die lelijke broek zou echter wel de geschiedenisboeken ingaan, want in het kledingstuk draaide Wawrinka de finale volledig om. Hij won drie sets op rij en sloeg de droom van Djokovic aan diggelen.

'Ik haatte hem'

Wawrinka grapte na afloop dat hij door zijn broek had gewonnen en legde die tijdens de persconferentie ook demonstratief op tafel. “Ik hou van de broek, maar blijkbaar ben ik de enige. Het is best grappig dat ik hierin Roland Garros heb gewonnen”, vertelde hij er vervolgens over.

Ook Djokovic is de broek nog altijd niet vergeten. Hij refereerde er vorig jaar tijdens een persconferentie namelijk nog aan. “We grappen nog steeds dat de broek de reden is dat hij zo goed speelde”, vertelde de Serviër tien jaar na dato. “Hij kwam ermee naar de persconferentie na afloop en vanaf dat moment haatte ik hem echt”, vervolgde Djokovic daarna met een knipoog.

Jaar later alsnog raak

De droom van Djokovic viel dus in duigen, maar gelukkig kon hij twaalf maanden later alsnog juichen. De Serviër pakte toen wel de titel en is inmiddels zelfs een drievoudig winnaar nadat hij ook in 2021 en 2023 de beste was in Parijs. Hij kan na de uitschakeling van Sinner dus zomaar zijn vierde titel gaan winnen.

Ook Wawrinka was dit jaar nog van de partij, maar de 41-jarige Zwitser strandde al in de eerste ronde. Hij was niet opgewassen tegen Jesper de Jong. Voor Wawrinka was dat zijn laatste duel ooit op Roland Garros, want hij neemt na dit jaar afscheid. Zijn broek zal echter nooit vergeten worden.

