Nog voordat Novak Djokovic zijn eerste bal in de achtste finales van de US Open had geslagen, beleefde de Servische toptennisser een emotioneel moment. Het opwerpen van de munt om te bepalen wie mocht beginnen aan de partij werd namelijk niet gedaan door de umpire, maar door de familie van een overleden toptalent.

Djokovic moest in de achtste finales van de Grand Slam afrekenen met Jan-Lennard Struff, maar niet voordat alle aandacht gevestigd was op het centre court. Daar verzamelden zich een man en twee vrouwen: vader Dan, moeder Jennifer en zus Adelle van het veels te vroeg overleden toptalent Braun Levi. Hij stierf eerder dit jaar op achttienjarige leeftijd bij een ernstig auto-ongeluk, waarbij een dronken bestuurder zijn leven vroegtijdig beëindigde.

Ontmoeting in 2013

Zijn gezin werd door de US Open uitgenodigd bij het ceremoniële moment van de coin toss en mochten daarna op de foto met Djokovic en Struff. Vor Djokovic was het een moment van herkenning, want hij kreeg al eens te maken met Braun Levi. In 2013 was de overleden tennisser al eens ballenjongen bij een demonstratiewedstrijd van de Serviër in Los Angeles. Hij kreeg toen het racket van Djokovic en mocht zelfs een punt slaan. Ruim tien jaar later is het veelbelovende talent er niet meer en werd hij in New York geëerd door het publiek en zijn ouders en zusje.

Een van de beste jeugdspelers ooit

Al in 2013 werd Braun Levi een grote tennistoekomst toebedeeld. Hij was inmiddels al doorgedrongen tot de Amerikaanse rankings, nadat hij één van de beste jeugdtennissers van het land was. Hij zou gaan studeren aan de universiteit van Virginia en daar verder bouwen aan zijn carrière op de tennisbaan. Maar zijn tragische dood maakte dus op achttienjarige leeftijd een einde aan die droom. Zijn familie richtte daarna een stichting op met het motto 'Live like Braun'.

Djokovic naar kwartfinale

Na het opwerpen van het muntje was Djokovic in minder dan twee uur klaar met zijn Duitse tegenstander. Zonder setverlies plaatste hij zich voor de kwartfinales.

