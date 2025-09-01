Novak Djokovic heeft zijn fans weer laten schrikken op de US Open. De Serviër, die in New York jaagt op zijn 25ste Grand Slam-titel, had weer medische hulp nodig in de achtste finale tegen Jan-Lennard Struff. Dit keer was het niet zijn rug, maar zijn nek die hem problemen opleverden. Toch bleek dat Djokovic weer over twee gezichten beschikt.

Tijdens het duel met de Duitser Struff ging het na de eerste set 'mis' bij Djokovic. Net als tijdens eerdere duels in New York afgelopen week had hij een medische time-out nodig. Waar eerder zijn rug voor klachten zorgde, was het nu zijn nek. Een fysiotherapeut moest er aan te pas komen om de Serviër weer op de baan te krijgen. Hij trok zijn shirt uit en onderging een soort chiropraktische kraak aan zijn nek. Zijn gezicht sprak boekdelen, want fijn was het niet. Toch hielp de behandeling meer dan goed, want na de onderbreking sloeg hij Struff simpel van zich af.

Viool en honkbal

De Servische toptennisser stond in minder dan twee uur als winnaar op de baan van het centre court in New York. Met 6-3, 6-3 en 6-2 rekende hij af met de nummer 144 van de wereld. De Djokovic van na de winnende bal was een compleet andere dan die van twee sets daarvoor. Lachend vermaakte hij het publiek na zijn simpele zege. Eerst speelde hij viool op zijn racket, zoals hij dat ook al eerder deed na gewonnen wedstrijden. Daarna liet hij bij het baaninterview zien een groot fan te zijn van honkbal, door een slag uit te beelden.

Oudste kwartfinalist in 34 jaar

Djokovic is nu de oudste kwartfinalist op de US Open sinds Jimmy Connors in 1991. Hij is deze week 38 jaar als hij het bij de laatste acht op moet nemen tegen publieksfavoriet en thuisspeler Taylor Fritz. Djokovic was vier jaar oud toen de Amerikaan zijn legendarische run maakte tijdens zijn eigen Grand Slam. De toenmalig wildcard won van de Nederlander Paul Haarhuis en moest pas in de halve finale zijn hoofd buigen voor landgenoot Jim Courier. Djokovic moet zich komende week langs Fritz slaan om in Connors' voetsporen te treden.

Novak Djokovic reflects on being the oldest man to reach the US Open quarterfinals since Jimmy Connors' legendary run in 1991. pic.twitter.com/Zhig3JTbNY — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Taylor Fritz

Fritz won zijn achtste finale simpel van de Tsjech Tomas Machac. De nummer vier van de wereld rekene in ruim anderhalf uur af met zijn tegenstander en meldde zich voor eigen publiek in de kwartfinales. Tijdens zijn warming-up onderbak hij, net als tientallen anderen, zijn oefeningen om naar de schermen te staren.

