Novak Djokovic vocht in Shanghai niet alleen tegen Marin Cilic, maar ook tegen de extreme vochtigheid en benauwdheid die elke slag bemoeilijkte. Juist daarom koos hij voor een oude en beproefde tennistruc.

Tijdens de wedstrijd, die hij na een enorm drama won, veegde hij zijn handen meerdere keren wel tien seconden lang af. Maar dat was niet genoeg; zijn racket bleef glijden en zijn slagen hadden niet het gewenste effect. Daarom vroeg hij de scheidsrechter om iets ongebruikelijks: zaagsel.

Zaagsel voor betere grip

Hij wreef het door zijn handen om de grip te verbeteren. Een deel stopte hij ook in zijn zakken, zodat hij niet steeds naar de bank hoefde te lopen. Deze methode is niet onbekend in de tenniswereld. De legendarische Ivan Lendl, meervoudig Grand Slam-kampioen, stond bekend om het gebruik van zaagsel. Nu zien we het opnieuw bij Djokovic.

De Serviër gebruikte dit al eerder, bijvoorbeeld tijdens het toernooi in Miami, waar de omstandigheden vergelijkbaar waren met die in Shanghai. "Het is echt vochtig, eerlijk gezegd. Ik kan me niet herinneren dat het zo vochtig was in China. Ik kan me niet herinneren dat ik voor het laatst in zo'n hoge luchtvochtigheid heb gespeeld", zei de als vierde geplaatste Djokovic.

"Het is zoals het is, weet je. Het is hetzelfde voor mij, mijn tegenstander en alle andere spelers. Je moet het gewoon accepteren en ermee leren omgaan", concludeerde Nole. Ook deed hij een boekje open hoe het eraan toe gaan in zulke omstandigheden: "Heel veel zweten."

De 'magische' handschoenen

Het is wachten op het volgende foefje van Djokovic. Eerder dit jaar bij het masterstoernooi van Miami deed hij tussen het wisselen van speelhelft koelhandschoenen om. Daar kwam hij voor het eerst mee tijdens de US Open van 2024. Hij wreef ermee over zijn gezicht en nek om alles koel te houden. Met succes, want hij knokte zich terug van een achterstand tegen Sebastian Korda om de finale te bereiken.