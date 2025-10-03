Novak Djokovic stond donderdag opnieuw in de schijnwerpers in Shanghai. De 24-voudig grandslamkampioen won een historische partij bij zijn rentree op de ATP-tour. Toch ging het gesprek na afloop vooral over een onverwacht moment met de camera, dat wereldwijd voor gefronste wenkbrauwen zorgde.

Djokovic speelde in de tweede ronde van de Shanghai Masters zijn eerste wedstrijd sinds de US Open. De Serviër versloeg Marin Cilic met 7-6 (2), 6-4 en boekte daarmee zijn twintigste overwinning op de Kroaat. Extra bijzonder: met samen bijna 76 jaar op de teller zorgden de twee voor de oudste Masters 1000-wedstrijd ooit.

De 38-jarige Djokovic gaf na afloop toe dat het na een maand zonder ATP-duel zoeken was naar ritme. Toch hield hij stand. "Tegen Marin moet je altijd scherp zijn. Hij kan iedereen verslaan als hij goed slaat. Ik ben blij dat ik mezelf met mijn service uit de problemen heb gehouden", reageerde de nummer vijf van de wereld.

Mysterieuze boodschap op de camera

Na de wedstrijd tekende Djokovic zoals gebruikelijk de cameralens, maar dit keer deed hij dat in het Chinees. Hij aarzelde, pauzeerde en zette een reeks tekens die bij veel fans vragen opriepen. Op sociale media werd druk gespeculeerd wat hij precies bedoelde met deze boodschap.

Volgens volgers probeerde Djokovic de eerste lettergreep van zijn naam neer te zetten, een Chinees teken dat ook staat voor 'moraal' en 'deugd'. In China wordt hij al langer 'kleine Dé' genoemd, afgeleid van diezelfde letter. Omdat hij het zelden schrijft, leek hij even te stuntelen, wat bij het publiek voor een glimlach zorgde.

Nummer 159 volgende horde

De aandacht kan nu weer naar tennis. In de derde ronde treft Djokovic de Duitser Yannick Hanfmann, de nummer 159 van de wereld die verrassend de Amerikaan Frances Tiafoe uitschakelde. Voor Djokovic een ideale kans om zijn niveau verder aan te scherpen.

Djokovic kritisch op volle tennisagenda

Voorafgaand aan het toernooi sprak Djokovic zich al stevig uit over het afzeggen van Carlos Alcaraz, die na winst in Peking geblesseerd afhaakte in Shanghai. De Spanjaard wees naar de extreem volle kalender, iets waar Djokovic zich helemaal in kan vinden. "Meer dan vijftien jaar geleden zei ik al dat we de agenda moesten reorganiseren. We zijn niet verenigd genoeg en steken er te weinig energie in om echt verandering af te dwingen", aldus de 38-jarige Serviër.

Djokovic haalde nogmaals uit naar de planners binnen het ATP-circuit en riep zijn collega's op om meer eenheid te tonen. "De beste spelers moeten samenkomen, de handen uit de mouwen steken en echt geven om dit probleem. Anders blijft dit ons achtervolgen." Voor Djokovic zelf telt voorlopig maar één ding: zijn rentree in Shanghai zo lang mogelijk rekken.