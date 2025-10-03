Toptennisster Aryna Sabalenka deelde vrijdag op haar Instagram-account dat ze op een bijzondere date is geweest. Want naast haar Braziliaanse vriend, Georgios Frangulis, was er nog een bijzondere man aanwezig op de date.

Sabalenka kende een sterk einde van haar seizoen. De 27-jarige tennisster verloor nog de finales van de Australian Open en van Roland Garros. Maar sloot het grand slam-seizoen goed af met een titel op de US Open. Hiermee blijft Sabalenka de nummer één van de wereld.

Om al het succes te vieren, ging de Wit-Russische op date met een tennisser die nog heel veel langer de nummer één van de wereld was, namelijk Novak Djokovic. De Serviër heeft zelfs het record van de langste reeks op nummer één staan. In het verleden stond hij ooit 428 weken bovenaan de wereldranglijst.

'Droomdubbeldate'

Op haar Instagram-account deelt Sabalenka vrijdag een tweetal foto's van haar date met Djokovic. Het was geen romantische date tussen hun tweeën, maar in een viertal. Sabalenka was namelijk op dubbeldate met haar vriend en met Djokovic en zijn vrouw Jelena Djokovic.

Op de foto's van de dubbeldate is te zien dat het viertal poseert in zomerse kleding in een villa ergens in Griekenland. Bij haar post schrijft Sabalenka: ''Droomdubbeldate.''

Chinese toernooien

De beelden zijn van een paar dagen oud, want Djokovic staat vrijdag alweer op de tennisbaan aan de andere kant van de wereld. De 38-jarige toptenniser speelt dan zijn eerste partij van de Shanghai Masters. Hij neemt het hierin op tegen de Kroaat Marin Cilic. Later in het Chinese toernooi komen ook Tallon Griekspoor en Jesper de Jong nog in actie. Botic van de Zandschulp deed ook mee, maar verloor zijn eerste ronde tegen de Portugees Nuno Borges.

Sabalenka komt ook voor het eerst weer in actie op een Chinees toernooi. Zij gaat na haar gewonnen US Open-titel haar opwachting maken op WTA 1000-toernooi van Wuhan. Haar tegenstander is nog niet bekend. Het toernooi in Wuhan begint op 6 oktober.