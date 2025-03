Grigor Dimitrov doet bizarre onthulling na nederlaag tegen Novak Djokovic: 'Herinner me alleen de rolstoel'

Tennisser Grigor Dimitrov heeft een bizar detail onthuld na zijn zware kwartfinale tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo tijdens de Miami Open. De Bulgaar won met veel moeite de partij, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Hij kreeg last van krampen, die de nodige gevolgen hadden.

De overwinning van de Bulgaarse tennisser was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Hij leek dichtbij een nederlaag toen hij met 3-0 achter kwam te staan tijdens de slopende wedstrijd die twee uur en 48 minuten duurde. Maar hij vocht zich, met het laatste beetje energie wat hij nog had, terug en pakte de overwinning.

Voor die overwinning moest hij achteraf echter wel een hoge prijs betalen. Na de wedstrijd was te horen hoe hij de wedstrijdleiding vroeg om zijn interview op de baan uit te stellen, omdat hij medische hulp nodig had. Het leek te gaan om krampen. Na een lange behandeling, waarbij artsen onder meer zijn bloeddruk controleerden, verliet Dimitrov met hulp van medische functionarissen het veld.

Geheugenverlies

Vrijdag verloor de Bulgaar in de halve finale alsnog in twee sets van Novak Djokovic, recordhouder met 24 grandslamtitels. Na deze partij onthulde hij een opmerkelijk detail over het medische incident na zijn gewonnen partij tegen Cerúndolo.

Hij gaf aan zich de eerste tien minuten na de dramatische driesetter, waarin hij zelfs een matchpoint moest wegwerken, niet te kunnen herinneren. “Het enige wat ik me herinnerde, was de rolstoel”, verklaarde de Bulgaar na de wedstrijd tegen de 37-jarige Serviër.

'Niet topfit'

Het medische voorval zorgde ervoor dat hij niet fit begon aan zijn partij tegen Djokovic: “Ik moest vandaag een berg beklimmen, maar alle lof voor Novak. Hij is ijzersterk in dit soort wedstrijden en onder deze omstandigheden. Hij maakte het me extreem moeilijk en als je dan ook nog niet topfit bent, wordt het helemaal zwaar.”

“Hij is niet voor niets wie hij is," gaat hij verder. "Natuurlijk waren er games die via 30-30 gingen en door beiden gewonnen hadden kunnen worden. Soms kan één punt de wedstrijd een andere kant op sturen. Hij doet de basisdingen op de baan extreem goed, beter dan wie dan ook.”