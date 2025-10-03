De Servische tennisser Novak Djokovic sprak zich uit voorafgaand aan het toernooi in Shanghai uit over het besluit van Carlos Alcaraz. De Spanjaard kreeg het door de overvolle agenda niet voor elkaar om van start te gaan in de Chinese stad en meldde zich af. Djokovic snapt hem volledig.

Alcaraz won onlangs het ATP-toernooi in Peking, maar besloot Shanghai over te slaan. Na afloop gaf hij op een persconferentie aan dat de extreem drukke kalender de reden was, die tennissers dwingt meer toernooien te spelen dan ze zouden willen.

"Ik ben enorm teleurgesteld, maar ik moet helaas mededelen dat ik dit jaar niet kan deelnemen aan het toernooi in Shanghai. Helaas kamp ik met wat fysieke problemen en na overleg met mijn team hebben we besloten dat rust en herstel de beste optie zijn. Ik keek er enorm naar uit om te tennissen voor de geweldige fans in Shanghai. Ik hoop snel terug te zijn en mijn fans uit China volgend jaar in Shanghai te zien", zei Alcaraz na zijn zege in Peking.

Djokovic

Ook Djokovic sprak op zijn meest recente persconferentie over dit probleem. Vanuit Shanghai haalde hij opnieuw uit naar zijn grootste rivalen, de samenstellers van het ATP-schema. Djokovic benadrukte dat hij dit probleem al vijftien jaar geleden aankaartte, maar dat de spelers toen niet de handen ineensloegen.

"Meer dan vijftien jaar geleden zei ik al dat we moesten samenkomen en de kalender moesten reorganiseren. We zijn niet verenigd genoeg, noch steken we voldoende tijd en energie in het daadwerkelijk teweegbrengen van veranderingen. De beste spelers moeten samenkomen, de handen uit de mouwen steken en echt geven om dit probleem", is Djokovic eerlijk over het probleem.

Djokovic zal vrijdag voor het eerst sinds de US Open weer op de tennisbaan verschijnen. Op de Shanghai Masters neemt hij het in de eerste ronde op tegen de Kroaat Maren Cilic. Op Wimbledon rekende de routinier nog af met publieksfavoriet Jack Draper en dus is Djokovic gewaarschuwd.