Novak Djokovic in vier sets langs laagvlieger op Wimbledon: 'Wedstrijd verdiende een vijfde set'

De derde dag van Wimbledon is voor de Nederlandse tennissers op een enorme deceptie uitgelopen. Tallon Griekspoor liet zich in de tweede ronde na een rollercoaster verrassen door de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-4, 6-7 (7), 6-1, 2-6, 3-6. Griekspoor was na de nederlagen van Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus eerder op de dag de laatste Nederlandse speler in het enkelspel.