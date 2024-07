Speelschema Wimbledon 2024 | Mannen- en vrouwenfinale bekend

De finales van Wimbledon zijn bekend. Zaterdag is het eerst de beurt aan de vrouwen, een dag later is het tijd voor de mannenfinale. Lees hieronder wie er in actie komen en hoe laat.

Het belooft een bijzonder spannende zaterdag te worden op Centre Court. Toch wel enigszins verrassend gaan Jasmine Paolini en Barbora Krejcikova bepalen wie er winnares van Wimbledon wordt. Beide vrouwen staan nog droog qua eindzeges op het heilige gras van Londen. De Tsjechische Krejcikova won er wel twee keer een dubbeltitel.

Debuut in finale Wimbledon

Voor zowel Krejcikova als Paolini wordt het dus het debuut in de finale van Wimbledon. Krejcikova won in 2021 wel al Roland Garros, waar Paolini eerder dit jaar in de finale verloor van Iga Swiatek.

Barbora Krejcikova knokt zich naar eerste finale Wimbledon na comeback tegen Elena Rybakina Barbora Krejcikova heeft voor de eerste keer de finale van Wimbledon bereikt. De Tsjechische rekende na een comeback af met Elena Rybakina uit Kazachstan, die de grandslam in 2022 won. Na een verloren eerste set won Krejcikova alsnog: 3-6 6-3 6-4.

Speelschema Wimbledon (vrouwen)

Nieuwe thriller in mannenfinale?

Bij de mannen staan Novak Djokovic en Carlos Alcaraz in de finale, oftewel een herhaling van 2023. Toen ging de Spanjaard er na een thriller van 4 uur en 42 minuten met zijn tweede grandslamtitel vandoor. Alcaraz was eerder dit jaar al de beste op Roland Garros en rekende vrijdag in de halve finale af met Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz bereikt finale Wimbledon en sart Engelse publiek met opmerking over EK voetbal Carlos Alcaraz staat in de finale van Wimbledon 2024. Hij rekende in de halve finale af met Daniil Medvedev, die nog wel de eerste set pakte: 6-7 6-3 6-4 6-4.

Djokovic staat voor de 37ste keer in een grandslamfinale (hij won er 24). De Servische nummer 2 van de wereld versloeg Lorenzo Musetti in straight sets. Djokovic rolt ondanks dat hij net geopereerd is aan zijn knie door het toernooi heen en baart vooral opzien vanwege ruzies en zijn grijze brace, wat illegaal is op Wimbledon.

Novak Djokovic maakt weer geen vrienden op Wimbledon na winst in halve finale Novak Djokovic staat voor de tiende keer in de finale van Wimbledon. De Servische nummer 2 van de wereld rekende in drie sets af met de Italiaan Lorenzo Musetti: 6-4 7-6 6-4. Van slijtage bij de 37-jarige Djokovic is nog altijd geen sprake, zondag wacht een nieuwe finale met Carlos Alcaraz.

Speelschema Wimbledon (mannen)

Laatste nieuws Wimbledon

