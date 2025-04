Tennistalent (19) vol lof over idool Novak Djokovic na zege: 'Door jou sta ik hier'

Jakub Menšík won de Masters in Miami na het verslaan van zijn jeugdidool Novak Djokovic. Dagen na de grote finale onthulde de organisatie van het tennistoernooi hoe de jonge Tsjech zijn grootste succes vierde, inclusief zijn bijzondere gesprek met de Serviër.

Menšík heeft de Masters in Miami gewonnen door zijn jeugdidool Djokovic te verslaan in de finale. Het was de grootste overwinning uit de carrière van de 19-jarige Tsjech, die na zijn triomf met veel respect sprak over de Servische tennislegende.

'Je hebt dit verdiend'

Na de winst in Miami, waar Djokovic zijn 100e titel wilde behalen, onthulde de organisatie van het toernooi het bijzondere gesprek dat de twee tennissers hadden na de prijsuitreiking. Menšík, die Djokovic altijd als zijn grote voorbeeld heeft gezien, toonde zijn diepe waardering voor de man die hem had geïnspireerd om te gaan tennissen.

"Dankjewel voor alles, man. Door jou sta ik hier, weet je," zei Menšík tegen Djokovic, zichtbaar emotioneel na zijn overwinning. De Serviër antwoordde sportief: "Nee, nee, dit is dankzij jou en je familie." En met een glimlach voegde hij eraan toe: "Je hebt dit verdiend."

Droom komt uit voor Jakub Menšík

In zijn overwinningsspeech benadrukte Menšík opnieuw hoeveel de Servische speler voor hem betekent. "Novak... Ik heb je zien spelen toen ik opgroeide, ik ben begonnen met tennissen dankzij jou. Ik heb de kans gehad om met je te trainen, om vorig jaar in Shanghai tegen je te spelen en er is geen moeilijkere taak in het tennis dan jou in de finale te verslaan", vertelde hij het publiek.

"Heel erg bedankt voor alles, voor alles wat je voor deze sport en voor ons allemaal hebt gedaan. Je bent een bijzonder persoon, ik heb al vaker gezegd dat je de grootste aller tijden bent. Dankjewel!", klonk een geëmotioneerde Menšík. Na de verloren finale zal Djokovic zich richten op zijn volgende toernooien, waaronder de Masters in Monte Carlo, gevolgd door Madrid en Rome.