Toptennisser Novak Djokovic won zaterdag in drie sets van Botic van de Zandschulp. Toch gaf de Nederlander zich niet zomaar gewonnen, zeker niet na zijn medische timeout. "Het gaf hem veel kracht."

In de eerste set kon de nummer vier van de wereld zijn tegenstander al snel breken en met gemak won hij die set met 6-3. In de tweede set pakte Djokovic al meteen drie games voorsprong, maar na een behandeling van Van de Zandschulp sloeg het helemaal om. "Dat was een goede behandeling moet ik zeggen", zegt de Serviër na afloop met een lach.

'Extreem goed'

De Nederlander had last van zijn schouder en vroeg op dat moment om een timeout. Daarna kwam hij terug in de wedstrijd. "Het gaf hem veel kracht. Vanaf dat moment serveerde hij extreem goed. Ik kon merken dat hij last had van zijn arm in het begin van de tweede set", aldus Djokovic. Het tempo van de ballen ging omlaag. Daarna draaide het om en ik moet zeggen ik iets te veel achterover leunde en ik kwam in de problemen aan het einde van de tweede set."

"Daarna had het nog alle kanten op kunnen gaan." Maar uiteindelijk wist Djokovic ook de tweede set te winnen de laatste set werd in zijn voordeel beslist met een tiebreak. 'Ik ben blij dat ik uit de problemen heb kunnen komen. Het kan zo snel gaan in deze sport. Ik ben blij dat ik het in drie sets heb kunnen afmaken."

Pijnlijke enkel

Zelf werd Djokovic ook nog behandeld tijdens de partij in de derde ronde. Hij leek door zijn enkel te gaan en kwam ten val. "Al een paar punten daarvoor kreeg ik last van mijn enkel", legt hij uit. "Dus ik vroeg om een timeout. Toen heb ik ook laten kijken naar mijn blaren. Gelukkig ben ik goed gevallen en kon ik mezelf beschermen. Dat moment had nog lelijk kunnen uitpakken."

Gelukkig liep hij geen blessure op en voelt hij zich fysiek 'heel goed'. "Ik heb een goede start van het toernooi gehad, maar alles kan veranderen. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Vorig jaar heb ik mijn lesje geleerd en raakte ik geblesseerd na een kwart- of halve finale", zegt hij. "Ik probeer nog steeds de jonge jongens te hard laten werken voor hun geld", grapt Djokovic. "Ik ben er nog steeds. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner spelen op een ander niveau, maar je hebt altijd een kans."

