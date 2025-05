Novak Djokovic maakt zeer opvallende keuze in aanloop naar Roland Garros

Novak Djokovic (37) gaat zonder coach op jacht naar zijn 25e Grand Slam-zege. De Serviër werkte tot voor kort samen met de recent gestopte Andy Murray (38). Djokovic maakt zich - in zijn eentje - op voor Roland Garros.

Djokovic nam vorige week afscheid van Murray als coach. De samenwerking tussen de twee meervoudig grandslamkampioenen heeft maar zo'n zes maanden geduurd. "Op dit moment heb ik geen coach nodig", zei Djokovic, die nog in actie komt op het graveltoernooi van Genève.

Hij zei voorlopig te werken met Dusan Vemic, de huidige coach van het Servische team in de Billie Jean King Cup, en Boris Bosnjakovic, die al zijn assistent-coach was. "Ik hoef niet overhaast iets te beslissen. Ik voel me op mijn gemak met de mensen om me heen. Bij de komende toernooien zullen we zien wat er gebeurt."

Djokovic won in 2025 nog geen toernooi en is gezakt naar de zesde plaats op de wereldranglijst. Hij werd op de masterstoernooien van Indian Wells, Monte Carlo en Madrid al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld.

Opvallende uitspraak over 'middelmatige' Djokovic

Topcoach Patrick Mouratoglou deed onlangs een opvallende uitspraak over de toptennisser. Hij noemde Djokovic 'bijna middelmatig' in vergelijking met zijn eeuwige rivalen Rafael Nadal en Roger Federer. "Hij doet alles heel goed, maar heeft geen verwoestende forehand of uitzonderlijke service. Er was niets in zijn spel waardoor mensen dachten: dit wordt de grootste ooit."

Andy Murray

Murray is nadat hij is gestopt als trainer van Djokovic iets compleet anders gaan doen. De 38-jarige Murray heeft de deur naar het tennis voorlopig achter zich dicht getrokken. Hij gaat verder als associate partner bij een investeringsmaatschappij. Met andere woorden: hij gaat veel geld uitlenen en beleggen aan bedrijven en initiatieven die dat nodig hebben. "Het is moeilijk om weg te gaan uit een sport als tennis", verklaarde hij zijn vertrek in de Sunday Times.