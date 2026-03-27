Toptennisser Novak Djokovic is nog steeds niet hersteld van zijn schouderblessure. Daardoor moet hij noodgedwongen een prestigieus toernooi aan zich voorbij laten gaan. Dat deed hij voor het laatst in 2011.

Djokovic meldde zich eerder deze maand al af voor het masterstoernooi in Miami. Sinds zijn nederlaag in de achtste finale in Indian Wells tegen Jack Draper kampt de Serviër met klachten. Hij sprak over maag- en ademhalingsproblemen, maar tijdens het toernooi was al duidelijk dat hij ook last had van zijn arm.

Hij klaagde constant bij zijn team over zijn service en blijkt nu nog steeds geblesseerd te zijn aan zijn schouder. Daarom slaat de nummer vier van de wereldranglijst nu ook het masterstoernooi van Monte Carlo over. Het is de eerste keer sinds 2011 dat hij niet deelneemt aan dat toernooi. Hij heeft twee keer de titel gewonnen in Monaco.

De organisatie bevestigde vrijdag de afmelding van Djokovic via Instagram. "We wensen hem het beste en hopen hem snel weer terug te zien op de baan", schreven ze over de 24-voudig grandslamwinnaar.

Toekomst

Voor de 38-jarige beginnen de jaren inmiddels te tellen. Toch denkt hij nog niet aan stoppen. "Ik kan echt niet wachten wat de toekomst brengt. En ik wil die toekomst ook zeker zien als een actieve speler', zei hij onlangs in gesprek met de Italiaanse tak van Vanity Fair.

Hij ziet de concurrentie van met name Carlos Alcaraz en Jannik Sinner wel steeds groter worden. Toch heeft hij nog een duidelijk doel voor ogen. "Natuurlijk wil ik nog één keer een Grand Slam winnen. Maar ik wil ook gezond blijven en nog jaren kunnen doorgaan met tennis spelen." Djokovic stond begin dit jaar nog in de finale van de Australian Open tegen Alcaraz, maar toen verloor hij van de Spanjaard. Het volgende grandslamtoernooi is Roland Garros en vindt plaats tussen 18 mei en 7 juni.