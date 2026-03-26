Novak Djokovic heeft in een openhartig gesprek een hint gegeven over zijn tennispensioen. Het stoppen van de Serviër kan nog wel even duren, want hij laat weten nog altijd 'unfinished business' te hebben in de tennissport.

De laatste jaren gaat het steeds vaker over het mogelijke tennispensioen van Djokovic. De Serviër doet niet op alle toernooien meer mee en moet zuinig zijn op zijn lichaam, maar stoppen denkt hij nog altijd niet aan. "Ik kan echt niet wachten wat de toekomst brengt. En ik wil die toekomst ook zeker zien als een actieve speler', luidt de duidelijke hint van Djokovic over zijn tennispensioen in gesprek met de Italiaanse tak van Vanity Fair.

Grote doel

Djokovic heeft ook nog duidelijke doelen voor het restant van zijn tenniscarrière. De Serviër vertelt dat hij beseft dat Jannik Sinner en Carlos Alcaraz hem voorbij zijn gestreeft, maar toch is er nog één wens die hij in vervulling wil zien gaan. "Natuurlijk wil ik nog één keer een Grand Slam winnen. Maar ik wil ook gezond blijven en nog jaren kunnen doorgaan met tennis spelen."

Toch is Djokovic ook veel bezig met een leven buiten de tennisbaan. Zo heeft hij ook 'veel plannen en dromen' in zijn rol als vader. De tennisser wil nog veel dingen meemaken met zijn zoon Stefan (11) en zijn dochter Tara (8). Djokovic vindt het dan ook moeilijk dat hij soms veel moet reizen voor zijn tennisloopbaan en daardoor vaker weg is bij zijn vrouw en kinderen. "Ik wil er wel zijn om mijn kinderen te helpen met hun doelen", vertelt het Servische tennisicoon.

Tussen wal en schip

Op dit moment lijkt Djokovic in het toptennis een beetje tussen wal en schip te vallen. De 24-voudig Grand Slam-winnaar staat derde op de wereldranglijst achter Sinner en Alcaraz. Tijdens toernooien waar Djokovic aan meedoet weet hij de rest van de ranking vaak te verslaan, maar tegen de Spanjaard en de Italiaan legt hij het steevast af. Zo verloor hij in de finale van de Australian Open van Alcaraz. Tijdens de US Open was de Spanjaard in de halve finale al te sterk en op Wimbledon versloeg Sinner Djokovic in de halve finale.