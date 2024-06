Novak Djokovic verslaat in late vijfsetter Lorenzo Musetti

Novak Djokovic heeft het laat gemaakt in de derde ronde op Roland Garros. De nummer één van de wereld had vijf sets nodig om de Italiaan Lorenzo Musetti te verslaan: 7-5 6-7(6) 2-6 6-3 6-0

De partij was pas om 3:06 uur in de nacht van zaterdag op zondag afgelopen. Musseri is de nummer 31 van de wereld, maar kon goed tegenstand bieden aan Djokovic.

Tallon Griekspoor sombert na bijna-stunt tegen Alexander Zverev: 'Hier zit ik, na een nederlaag' Tallon Griekspoor was zaterdag in de derde ronde van Roland Garros dichtbij de grootste zege in zijn loopbaan. Hij had Alexander Zverev op de knieën. De Duitse nummer vier van de ATP-ranking maakte een dubbele break ongedaan en won de tiebreak.

"Hij speelde een fantastische wedstrijd en kwam heel dicht bij de overwinning", zei de Serviër over zijn tegenstander. "Ik was in grote problemen. Maar dankzij de steun van de fans, die de kou in Parijs trotseerden om me aan te moedigen, werd ik in de vierde set een andere speler. Het was misschien de beste partij die ik hier heb gespeeld."

Djokovic neemt het in achtste finales op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 27). Die versloeg in zijn derderondepartij de Amerikaan Tommy Paul (ATP 14).