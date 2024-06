Tallon Griekspoor sombert na bijna-stunt tegen Alexander Zverev: 'Hier zit ik, na een nederlaag'

Tallon Griekspoor was zaterdag in de derde ronde van Roland Garros dichtbij de grootste zege in zijn loopbaan. Hij had Alexander Zverev op de knieën. De Duitse nummer vier van de ATP-ranking maakte een dubbele break ongedaan en won de tiebreak.

Uiteraard zat Griekspoor in Parijs er na zijn thriller tegen Zverev doorheen. Ja, hij kon trots zijn op zijn strijdlust en het dwingende spel waarmee hij Zverev, al drie jaar achter elkaar halve finalist op Roland Garros, dwong tot lastige passeerslagen. Maar hij weet ook dat hij, zeker met zijn machtige opslag, niet een dubbele break in de slotslet weg mag geven.

'Hier zit ik'

"Hier zit ik, na een nederlaag. Wederom was ik dichtbij tegen één van de spelers van het moment, één van de favorieten van het toernooi", zei Griekspoor tegen het AD. "Op een schitterende baan, op een grand slam. Die wil je winnen."

Hij kan nog niet helemaal de vinger leggen op de oorzaak van de come-back van Zverev. Misschien moet hij simpelweg zijn opponent de credits geven en niet zozeer zelf de schuld opeisen.

Kramp

De fysieke component speelt wel een rol, geeft hij aan. "Ik had het fysiek ook zwaar, begon kramp te krijgen, bij het afzetten tijdens het serveren werd dat een probleem." De partij duurde vier uur en een kwartier. Dat maakt een speler niet vaak mee in het tennis, want alleen bij grandslamtoernooien is het format 'best of five sets'.

"Deze doet natuurlijk pijn", concludeert Grieki. "Als je zo dicht in de buurt bent van een heel mooie overwinning, is het pijnlijk, maar ik ben ook heel trots op mezelf."

Een andere conclusie is dat hij als 27-jarige subtopper nog nooit in de vierde ronde van een grandslamtoernooi stond. En dat is het moment waarop je een klapper moet maken, zodat je qua rankingpunten en prijzengeld weer even vooruit kan. "Gebeurt het de komende tien jaar niet, dan gebeurt het niet", zo berust hij. "Maar ik vind ondertussen ook dat ik het verdien om er zo eentje te winnen."

