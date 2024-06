Alexander Zverev prijst 'gevaarlijke' Tallon Griekspoor: 'Een ongelooflijke partij'

Tallon Griekspoor wist zaterdag net niet te stunten tegen Alexander Zverev op Roland Garros. De Duitser had desondanks mooie woorden over voor de Nederlander na de slopende vijf sets in de derde ronde.

Een paar minuten nadat de wedstrijd was afgelopen, kreeg winnaar Zverev vragen over de zenuwslopende wedstrijd. Hij was meteen vol lof over Griekspoor, die al naar binnen was gelopen. "Het was een ongelofelijke partij, een ongelofelijke speler", vindt Zverev.

Enorme kater Tallon Griekspoor na weergaloos gevecht met Alexander Zverev op Roland Garros Hij was ongelooflijk dicht bij een stunt, maar het is Tallon Griekspoor net niet gelukt om op Roland Garros de vierde ronde te halen. De Nederlander vocht een geweldig gevecht uit met Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld. Na vijf slopende sets moest de Nederlander het hoofd buigen in de tiebreak: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6.

"Hij is enorm gevaarlijk, ik vind het niet leuk om tegen hem te spelen. Alle credits naar hem. Een indrukwekkende spelers en ook een indrukwekkende vechter", besloot Zverev, waarna er een applaus volgde van het publiek. Het geklap werd daarna nog luider toen Zverev de fans in Parijs bedankte. "De steun die ik tijdens deze Grand Slam krijg, krijg ik op geen andere. Ik waardeer het, hartelijk bedankt en ik zie jullie over twee dagen."

Griekspoor verliest na vijf sets

Zverev gaat namelijk ten koste van Griekspoor door naar de vierde ronde. De Nederlander speelde een uitstekende wedstrijd tegen Zverev, de nummer vier van de wereld. Griekspoor won de eerste set en herpakte zich na het verliezen van set twee en drie. De vierde set werd gewonnen en in de beslissende vijfde set nam Griekspoor een royale 4-1 voorsprong. Het bleek niet genoeg, want Zverev knokte zich terug.

Een tiebreak moest bij 6-6 de beslissing brengen. Daarin bleek Zverev te sterk voor Griekspoor, die na meer dan vier uur het hoofd moest buigen.