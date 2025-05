Nummer één van de wereld wil hulp van voormalig toptennisser Rafael Nadal: 'Hoe? Hoe kan ik dat doen?'

Rafael Nadal werd zondag uitgezwaaid bij Roland Garros, nadat de legende eind 2024 stopte als professioneel tennisser. Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld bij de vrouwen, was daarbij aanwezig en had nog een prangende vraag voor Nadal.

Sabalenka kwam eerder op de zondag in actie op Roland Garros en won met overtuiging van Kamilla Rakhimova (6-1, 6-0). De Belarussische toptennisster hoopt eindelijk eens het prestigieuze toernooi in Frankrijk op haar naam te schrijven en dacht dat Nadal daar wel een handje bij zou kunnen helpen.

Niet voor niks won Nadal het toernooi liefst veertien keer: geen enkele andere tennisser of tennisster won een Grand Slam zó vaak. "Ik blijf natuurlijk even in de buurt om naar deze prachtige ceremonie te kijken", zei Sabalenka over het uitzwaaien van de Spanjaard (38). "Dan probeer ik hem ergens aan te tikken en hem te vragen: 'Hoe? Hoe kan ik dit toernooi winnen?'"

De Grote Vier

"Alsjeblieft, geef me één of twee tips", gaat Sabalenka verder. "Meer heb ik echt niet nodig!" De 27-jarige toptennisster is vol lof over het harde werk dat Nadal leverde. "Alles wat hij heeft bereikt komt daardoor en dat heeft mij en heel veel anderen geïnspireerd. Ik ben dankbaar dat hij zo'n perfect voorbeeld is."

Het afscheid van Nadal was in stijl. Zo moest hij huilen toen opeens zijn grote concurrenten het gravel op kwamen lopen. Samen met Andy Murray, Roger Federer en Novak Djokovic vormde Nadal 'De Grote Vier'. "Het betekent alles voor mij dat jullie hier nu zijn. Het is een mooi signaal naar de wereld dat we elkaars vijanden waren op de baan, maar hier nu als vrienden staan", zei Nadal op de uitverkochte tennisbaan.

De ouders en vrouw van Nadal waren logischerwijs ook aanwezig in Parijs. Hij werd toegezongen door de fans: 'Rafa, Rafa!' De aanwezige toeschouwers kregen het slotwoord van Nadal. "Jullie hebben mij ook een beetje Frans laten voelen."

