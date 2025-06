Tennisser Nick Kyrgios heeft hard uitgehaald naar de Engelse tv-omroep BBC. De 30-jarige Australiër zou onderdeel zijn van de uitzendingen rondom Wimbledon, maar is vervangen door een collega.

De voormalig winnaar van de Australian Open behoorde enkele jaren geleden tot de top van de tenniswereld, maar komt momenteel vooral om negatieve redenen in het nieuws. De 30-jarige tennisser heeft altijd zijn woordje klaarstaan, zelfs als huidige nummer 635 van de wereld.

Blessureleed lijkt Kyrgios naar het einde van zijn carrière te leiden. Sinds november 2022 won de voormalig nummer 13 van de wereld slechts één wedstrijd. Hij mocht de afgelopen tijd alsnog aan een aantal toernooien meedoen, omdat hij gebruikmaakte van zijn protected ranking. Vorig jaar maakte hij zijn debuut als commentator bij Wimbledon.

Kyrgios vervangen

Dat leek hij dit jaar opnieuw te doen. Maar de BBC wilt de Australiër niet op het tennispark van Wimbledon hebben. In een interview met The Guardian haalt hij uit naar de Britse omroep. "Het is jammer, maar waarschijnlijk is het meer hun verlies dan het mijne", vertelt hij.

"Ik begrijp dat ze Chris Eubanks hebben uitgenodigd (nummer 108 van de wereld, red.), maar hij heeft niet meerdere keren de grootste aller tijden verslagen. Wanneer iemand Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray én Novak Djokovic heeft verslagen en over ongelooflijke inzichten beschikt, is het heel vreemd dat je zo iemand niet zou willen laten bijdragen aan de kennis van tennisliefhebbers", vertelt hij over zichzelf.

Wimbledon

Kyrgios haalde in 2022 zijn beste resultaat op Wimbledon. Hij verloor in de finale van Novak Djokovic. Het prestigieuze grandslamtoernooi in Londen wordt gehouden van maandag 30 juni tot en met zondag 13 juli. Nederlanders Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn direct geplaatst voor het hoofdtoernooi.