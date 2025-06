De veelbesproken tennisser Nick Kyrgios heeft zich op Instagram uitgesproken over zijn ex-vriendin. De 30-jarige Australiër had lange tijd een relatie met een bekende influencer, maar dat liep stuk. Kyrgios doet een boekje open over de breuk.

Dat gebeurt na een vraag van een fan tijdens een Q&A: "Ga je ooit nog praten over de breuk met C of hou je dat privé?" De 30-jarige spreekt zich vervolgens voor het eerst publiekelijk uit over zijn ex-vriendin.

De tennisser was sinds 2021 met influencer Costeen Hatzi. Zij heeft 177.000 volgers op Instagram en werkt samen met veel bekende merken. Eerder dit jaar werd bekend dat hun relatie voorbij was.

'Wens haar het beste'

"Dingen gebeuren", zegt de voormalig Wimbledon-finalist erover. "Ik wens haar alleen het beste. Er zijn veel mooie herinneringen die ik bij me draag." Zijn ex had eerder al wat meer tekst en uitleg gegeven over het einde van de relatie.

'Beste intenties

"We hebben elkaar niet gesproken. Relaties gaan soms uit. Ik denk dat dit het beste is", aldus Costeen. "Ik hoop dat hij rust en geluk vindt in zichzelf. Ik heb altijd de beste intenties gehad in onze relatie. Ik hield van hem en we hadden een geweldige connectie."

De influencer focust zich nu op haar eigen carrière. "Ik hou ervan om elke dag content te maken", zegt ze.

Mishandeling

Kyrgios kent momenteel de nodige problemen vanwege zijn gedrag richting een andere ex. Een jaar geleden gaf hij toe haar mishandeld te hebben. Het zorgde voor veel commotie, met name bij vrouwenactivisten en -rechtenorganisaties. Bovendien zal hij niet meer als commentator werkzaam zijn bij de BBC tijdens Wimbledon.

Kyrgios wilde geen commentaar geven over zijn afwezigheid in de BBC-verslaggeving, maar een bron dicht bij hem noemde het feit dat hij - in tegenstelling tot vorig jaar - wél van plan was om aan het toernooi deel te nemen. Een blessure gooide echter roet in het eten.