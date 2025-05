Omstreden toptennisser presenteert realityshow met pikante modellen

Tennistopper Nick Kyrgios gaat een realityshow presenteren. Hij wordt de presentator van een show vol schaars geklede modellen. De 30-jarige Australiër blaast daarmee zijn samenwerking met het platform voor pikante foto's een nieuwe leven in.

Het pikante platform OnlyFans duikt steeds vaker op in de sportwereld. Kyrgios ging een tijdje terug al een samenwerking aan met het platform dat vooral bekend staat om de spannende foto's die er gedeeld kunnen worden. Het platform stunt opnieuw door een realityshow te lanceren.

Pickleball

Kyrgios, die is teruggezakt op de wereldranglijst door blessureleed, gaat de show Smash City presenteren. Niet tennis, maar pickleball staat centraal in de nieuwe show. Pickleball is de snelst groeiende sport van de Verenigde Staten en deelt onderdelen van verschillende sporten als tennis, tafeltennis en badminton.

Artikel gaat verder onder de foto.

Modellen

De Australische ex-finalist van Wimbledon gaat hiermee een samenwerking aan met verschillende OnlyFans-modellen en pornosterren. In vier afleveringen strijden acht modellen in verschillende pickleball-gerelateerde spelletjes om 20 duizend dollar aan prijzengeld.

"Ik was super enthousiast over het idee", vertelt Kyrgios aan Complex. "Ik heb in het verleden een paar tv-shows gepresenteerd, en op dit punt in mijn carrière ben ik altijd op zoek naar dingen die buiten de gebaande paden vallen. Dus ik was er helemaal voor in, en het was ontzettend leuk om te doen."

De realityshow is vanaf 13 juni gratis te zien op OFTV.

Tenniscarrière

Ooit stond Kyrgios dertiende van de wereld, maar de afgelopen jaren lukt het hem niet vaak meer om op het hoogste niveau uit te komen. Hij worstel met verschillende blessures. Toch keert hij na een afwezigheid van acht jaar terug op Roland Garros. Hij speelt met dubbelspecialist en landgenoot Jordan Thompson in het dubbelspel.

Thompson speelt eigenlijk met Max Purcell, maar hij heeft een dopingschorsing van 18 maanden aan zijn broek zitten.

