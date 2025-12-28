Nick Kyrgios en Aryna Sabalenka namen het op zondag tegen elkaar op in 'the Battle of the Sexes'. Uiteindelijk trok de Australiër aan het langste eind: 3-6, 3-6. Na afloop gaf hij toch wel toe dat het een zware partij was.

In de eerste set was al te merken dat Sabalenka flink wat weerstand bood. Zo pakten beide toptennissers de nodige legs. Uiteindelijk was het toch de Australiër die de eerste set won.

Tweede set

Ook in de tweede set had Kyrgios het niet makkelijk. Zo pakte zijn tegenstander zelfs een 3-1 voorsprong. Toch wist hij zich terug te knokken en won ook de tweede set met 3-6.

Na afloop gaf Kyrgios toe dat hij het niet makkelijk had. "Het was een ontzettend zware wedstrijd. Ze is een ongelooflijke vechter en een geweldige kampioen. Ze heeft meerdere grandslamtitels gewonnen en ik wist niet goed wat ik moest verwachten", zo stak hij af.

Hij vervolgde: "Het was een mooie kans om hier te spelen; ze brak mijn service ook meerdere keren. Ik moest me echt schrap zetten, want zij zette volop druk."

Rematch?

Kyrgios had het wel naar zijn zin, en hij zou dan zeker in de toekomst nog een keer tegen Sabalenka willen opnemen: "Ik zou heel graag nog eens tegen haar spelen, zodat ze haar talenten opnieuw kan laten zien en ik kan kijken wat ik nog in de tank heb."

Ondanks zijn overwinning wil Kyrgios zichzelf niet te veel prijzen: "Ik zou mezelf vanavond geen kampioen noemen. Dat we hier vanavond samen staan, is echt een spektakel en een stap vooruit voor het tennis", zo besloot de Australiër.

Blessureleed

De 30-jarige Kyrgios stond bij de mannen ooit op de dertiende plaats, maar worstelt al langere tijd met blessureleed. Inmiddels is de voormalig winnaar van het Australian Open in het dubbelspel (2022) en finalist op Wimbledon in het enkelspel (ook 2022) weggezakt naar plek 671 op de wereldranglijst.