Nick Kyrgios heeft zich uitgesproken over een van de donkerste periodes uit zijn carrière. De 30-jarige Australiër, bekend als het enfant terrible van de tenniswereld, vertelt openhartig over de mentale problemen waarmee hij jarenlang worstelde. Zelfs op momenten dat hij op het hoogste podium stond te presteren.

"Ik zat toen diep in de put", onthult Kyrgios tijdens een interview met The Guardian. "Ik dronk veel en verwondde mezelf. Daarom droeg ik lange mouwen, om de wonden te verbergen. Voor de wedstrijd tegen Nadal (Rafael, red.) zat ik in een psychiatrische kliniek in Londen. En de volgende dag moest ik de baan op. Ik had geen keus."

Het gaat om zijn omstreden partij tegen Nadal op Wimbledon 2019. Tijdens die wedstrijd sloeg Kyrgios een bal vol op het lichaam van de Spanjaard, een actie die wereldwijd ophef veroorzaakte. Destijds verklaarde hij dat iemand met zoveel titels wel tegen een stootje kon. Nu blijkt dat zijn gedrag op de baan voortkwam uit een zware mentale crisis. De chaos in zijn hoofd vertaalde zich rechtstreeks naar zijn spel.

'De bad guy'-rol van Djokovic

Naast zijn eigen verhaal sprak Kyrgios in het interview ook uitgebreid over Novak Djokovic, tegen wie hij in 2022 de Wimbledon-finale speelde. De relatie tussen de twee was jarenlang koel, maar inmiddels is er sprake van wederzijds respect. Kyrgios heeft zelfs bewondering voor hoe Djokovic is omgegaan met de publieke kritiek.

"Hij wilde lange tijd geliefd zijn, maar nu omarmt hij de rol van bad guy. Hij krijgt er zelfs energie van als het publiek hem uitjoelt", aldus de Australiër. "Hij is de beste tennisser aller tijden, dus wat anderen van hem vinden maakt hem niet meer uit. We respecteren elkaar en laten zien dat verschillende persoonlijkheden de top kunnen bereiken. Je hoeft niet door iedereen aardig gevonden te worden."

Harde uithaal naar de BBC

Kyrgios kwam ook terug op het feit dat hij dit jaar niet welkom is als commentator bij Wimbledon. De BBC koos ervoor om hem te vervangen door de Amerikaan Chris Eubanks, iets waar Kyrgios zich duidelijk aan stoort.

"Ik heb fouten gemaakt, en daar heb ik spijt van. Maar dit is een groter verlies voor de BBC dan voor mij", stelt hij. "Eubanks heeft nog nooit een topspeler verslagen. Ik heb tegen Federer, Nadal, Murray en Djokovic gewonnen. Als je zulke ervaring hebt, begrijp ik niet waarom ze daar niets mee willen doen."

Hoop op ultieme comeback

De voormalig Wimbledon-finalist, inmiddels afgezakt naar plek 633 op de wereldranglijst, is vastberaden om weer op het hoogste niveau terug te keren. Hij mikt op een comeback tijdens de Amerikaanse hardcourtzomer en hoopt zowel de US Open als de voorbereidingstoernooien te kunnen spelen. "Ik ben ervan overtuigd dat ik in Amerika weer op de baan sta. Ik weet wat ik kan. En ik weet dat ik nog altijd gevaarlijk ben als ik fit ben."