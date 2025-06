Omstreden tennisser Nick Kyrgios na schandaal niet meer te zien bij BBC: 'Ze moeten zich schamen'

Toptennisser Nick Kyrgios is deze jaargang ook niet als commentator te horen bij Wimbledon. De Australiër mist het fameuze grastoernooi net als de afgelopen twee jaar. Waar hij in 2024 als verslaggever werd ingezet door de BBC, zal dat nu niet het geval zijn.

Vorig jaar ontstond de nodige hectiek toen de BBC Kyrgios aanstelde als analist en co-commentator. De Australische bad boy had namelijk een jaar eerder toegegeven zijn ex te hebben mishandeld. Het zorgde voor veel commotie, met name bij vrouwenactivisten en -rechtenorganisaties. Dit jaar is hij volgens The Telegraph niet van de partij.

Kyrgios wilde geen commentaar geven over zijn afwezigheid in de BBC-verslaggeving, maar een bron dicht bij hem noemde het feit dat hij - in tegenstelling tot vorig jaar - wél van plan was om aan het toernooi deel te nemen. Een blessure gooide echter roet in het eten.

Kritiek

In 2024 deed de veelbesproken Australiër ook al niet meer door een blessure. Door een klusje als analist was hij toch van de partij op het heilige gras in Londen. De aanstelling maakte veel los in Engeland. Caroline Nokes, destijds voorzitter van de commissie Vrouwen en Gelijkheid, zei dat de omroep zich 'moest schamen' omdat hij akkoord ging met voorwaarden nadat hij had toegegeven een ex-vriendin te hebben mishandeld.

Women's Aid en Reclaim These Streets uitten ook hun ongenoegen over de baan als commentator, omdat Kyrgios berichten op sociale media van vrouwenhatende Andrew Tate had gedeeld. In februari 2023 gaf Kyrgios toe een ex-vriendin te hebben mishandeld, maar de overheid in het Australische Canberra noemde het incident 'een enkele daad van domheid of frustratie' toen hem een ​​strafblad bespaard bleef.

Keuze gerechtvaardigd volgens BBC

De BBC verdedigde destijds haar standpunt in een verklaring: "We keuren zijn aangehaalde eerdere acties of gedragingen, zowel op als naast de tennisbaan, op geen enkele manier goed en hij is alleen ingehuurd om zijn mening over tennis te delen." Kyrgios hield later vol dat het incident 'afgehandeld' was en zei dat hij de berichtgeving van de BBC zou verbeteren.

Kyrgios is volgens The Telegraph dit jaar ook geen onderdeel van de Amerikaanse tak van ESPN, dat Wimbledon verslaat. Eerder was hij daar te horen b ij de Australian Open van 2024.