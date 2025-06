Omstreden tennisser Nick Kyrgios heeft teleurstellende boodschap voor fans: 'Het spijt me'

Tennisser Nick Kyrgios heeft een vervelende mededeling gedeeld op Instagram. Hij is herstellende van een blessure, maar heeft een 'kleine tegenslag' te verwerken. Dat heeft grote gevolgen.

Hij zal namelijk niet kunnen deelnemen aan het grasseizoen. De 30-jarige Australiër had zich door een knieblessure eerder ook al afgemeld voor Roland Garros, waar hij zou deelnemen aan het dubbeltoernooi.

Nu moet hij ook Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Op Instagram deelt hij het slechte nieuws met zijn volgers. "Ik heb een kleine terugslag in mijn revalidatie en zal niet op tijd hersteld zijn voor het grasseizoen. Ik weet dat jullie uitkeken naar mijn rentree. Het spijt me dat ik jullie teleur moet stellen."

"Dit is een hobbel in de weg en ik werk nog steeds hard om sterker terug te komen", vervolgt hij. "Bedankt voor alle steun en ik zie jullie snel."

Kyrgios verloor in 2022 de finale van Wimbledon van de Serviër Novak Djokovic. In de jaren daarna speelde hij maar weinig, voornamelijk door een polsblessure waaraan hij moest worden geopereerd.

Terugkeer

De 30-jarige Australiër keerde begin dit jaar terug op zijn thuistoernooi: de Australian Open. Dat liep echter uit op een drama. De 'Bad Boy' van het tennis werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Brit Jacob Fearnley en kreeg vervolgens weer te maken met blessureleed.

Hoewel hij zich de laatste tijd dus niet vaak op de baan laat zien, kunnen tennisfans nog steeds niet om hem heen. Kyrgios spreekt vaak zijn omstreden meningen uit, bijvoorbeeld over de dopingschorsing van Jannik Sinner. "Schuldig of niet, dit is een verdrietige dag voor tennis. Eerlijkheid bestaat niet in tennis", schreef hij daar bijvoorbeeld over.

Realityshow

In de tussentijd heeft Kyrgios ook nog een nieuwe uitdaging gevonden; hij gaat namelijk een realityprogramma presenteren. Niet tennis, maar pickleball staat centraal in de nieuwe show. De Australische ex-finalist van Wimbledon gaat hiermee een samenwerking aan met verschillende OnlyFans-modellen en pornosterren. In vier afleveringen strijden acht modellen in verschillende pickleball-gerelateerde spelletjes om 20 duizend dollar aan prijzengeld.