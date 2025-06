Wimbledon is in ieder geval één topnaam kwijt voor het hoofdtoernooi dat op 30 juni begint. De Frane toptennisser Arthur Fils moet de gras-Grand Slam missen wegens een blessure. Zijn afmelding volgt weken nadat een tegenstander hem beschuldigde van het veinzen van een blessure.

De 21-jarige Fils is de nummer 1 van Frankrijk en nummer 15 van de wereld. Maar aan Wimbledon kan hij dus niet meedoen. Een aderlating voor het grastoernooi in Londen, want Fils is een spraakmakende speler. Hij oogt op de baan vaak zijn emoties, zowel in blijdschap als frustratie en heeft daarnaast spectaculaire punten in huis. Zijn laatste wedstrijd werd dan ook meteen een memorabele.

Bizarre laatste wedstrijd

In de tweede ronde van Roland Garros stond hij tegenover de Spanjaard Jaume Munar. De 28-jarige nummer 59 van de wereld knokte zich verbazingwekkend makkelijk teurg uit geslagen positie. Na twee verloren tiebreaks kwam Munar met 6-2, 6-0 terug tot 2-2 in sets en moest er een vijfsetter gespeeld worden om de beslissing te laten volgen. In die laatste sets liet Fils zich meermaals behandelen voor een blessure.

Controverse

Maar volgens Munar deed hij alsof hij geblesseerd was en liet Fils zich alleen behandelen voor kramp en rekte hij dus tijd. Zelf zei de Fransman dat hij al jaren kampt met rugproblemen en dat die tegen Munar 'erger dan ooit' weer opspeelden. Of de medische time-outs nou tactisch of noodzakelijk waren, Fils won de vijfde set wel met 6-4 en ging naar de derde ronde. De wedstrijd tegen wereldtopper Andrey Rublev speelde Fils vervolgens helemaal niet, waardoor de Rus zonder te spelen door mocht.

Tallon Griekspoor

In de voorbereiding op Roland Garros speelde Fils twee keer tegen Tallon Griekspoor. De Nederlandse toptennisser raakte in Rome en Monte Carlo gefrustreerd tijdens zijn duels met de Fransman, die hij allebei verloor. Op Wimbledon heeft Griekspoor dus in ieder geval geen last van Fils, al is het bij de Nederlander zelf ook maar de vraag hoe fit hij in Londen verschijnt. Hij moest in de derde ronde van Roland Garros zelf opgeven tegen Alexander Zverev met een blessure en speelde sindsdien geen partij meer.