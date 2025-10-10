Arthur Rinderknech heeft voor een daverende verrassing gezorgd op het ATP-toernooi van Shanghai. De Fransman bereikte vrijdag de halve finale en kan in de echte eindstrijd zelfs zijn eigen neef gaan treffen.

De Franse speler begon het toernooi in Shanghai als nummer 54 van de wereld. In de tweede ronde rekende hij al af met Alex Michelsen (34 van de wereld) en vervolgens werden ook Alexander Zverev (nummer 3 van de wereld) en Jiri Lehecka (nummer 19 van de wereld) aan de zegekar gebonden. In de halve finale trof Rinderknech echter een opponent die net als hij in een uitstekende vorm is, het Canadese servicekanon Felix Auger-Aliassime.

Toch bleek Rinderknech datgene in huis te hebben dat nodig was om het Auger-Aliassime erg lastig te maken. De Fransman was uitstekend op de returns en hij sleepte set een met een knappe break naar zich toe (6-3). Vervolgens kreeg Auger-Aliassime het ook in set twee niet voor elkaar om in zijn spel te komen. Rinderknech speelde met hetzelfde gameplan en dat betaalde zich uit. Hij won ook set twee met 6-4 en mag zich daardoor halvefinalist van het toernooi in Shanghai noemen. Zijn tegenstander wordt Alex De Minaur of Daniil Medvedev.

Bijzondere finale

Voor Rinderknech wacht mogelijk een bijzondere finale als hij de eindstrijd in Shanghai haalt. Of de Fransman neemt het op tegen Novak Djokovic, een absolute legende van de sport die op jacht gaat naar ATP-titel 101. Of Rinderknech treft zijn bloedeigen neef Valentin Vacherot. Voor de Monegask is het ook een bijzonder toernooi, want hij begon als nummer 202 aan de Shanghai Masters en hij versloeg de als 14e geplaatste Alexander Bublik, de als 20e geplaatste Tomas Machac, de als 27e geplaatste Tallon Griekspoor en de als 10e geplaatste Holger Rune.

Tijdens de wedstrijd tussen Rune en Vacherot zat Rinderknech zelfs nog in de box van zijn neef om hem aan te moedigen richting de halve finale. Als de Monegask zaterdag van Djokovic weet te winnen, dan neemt hij het in de finale mogelijk op tegen zijn neef. Echter moet Vacherot daarvoor wel de prestatie van zijn leven nog iets verlengen.