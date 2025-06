Oud-toptennisser Andre Agassi (55) heeft een boekje open gedaan over de opvoeding van zijn kinderen met zijn vrouw Steffi Graf (56). Hij is zich ervan bewust dat hij een jaartje ouder wordt en denkt na over zijn nalatenschap. "Dat is wel egoïstisch".

De tennisiconen Agassi en Graf trouwden in 2001 in Las Vegas en hebben samen twee kinderen: zoon Jaden Gil (geboren in 2001) en dochter Jaz Elle (geboren in 2003). Het koppel probeert hen goede normen en waarden mee te geven.

"We leren elke dag en zij doen dat ook. Ze moeten ook prioriteiten kunnen stellen." Als voorbeeld geeft hij zijn moeder en die van zijn vrouw. Beiden kwamen rond dezelfde periode in het ziekenhuis terecht en lagen op dezelfde afdeling. "We gaan er elke dag heen', zegt Agassi.

Egoïstisch

"De kinderen komen ook op bezoek. Ik wil dat voorbeeld geven door goed voor mijn ouders te zorgen, voor als ik zelf oud ben. Dan weten ze wat ze voor mij moeten doen", zegt hij met een lach. "Dat is wel egoïstisch", grapt presentator en atleet Rich Roll.

Nalatenschap

Op lange termijn denkt hij ook na over wat hij achterlaat voor zijn kinderen. "Ze zijn heel verantwoordelijk en hebben een eigen levensstijl. Daardoor maak je je minder zorgen om wat je nalaat." Geld speelt ook geen rol.

"Als je vijf dingen op moet noemen die je je kinderen wil meegeven, staat geld daar niet op", legt hij uit. "Maar we willen wel investering in hun plannen of bedrijven die ze willen oprichten. Dat is geen probleem."

Vertrouwen

Dat soort beslissinging neemt hij samen met zijn vrouw Graf, 22-voudig grandslamwinnares. "Als er iets met mij zou gebeuren is alles voor haar. Zij weet wat ik belangrijk vind, en dat geldt ook andersom. Zij zou ervoor zorgen dat alles goed terecht komt en dat er voor iedereen goed gezorgd wordt. Ik vertrouw haar."

Hij hoopt dat hij in zijn leven op iedereen een positieve impact heeft gehad. Hij heeft in ieder geval indruk gemaakt op de tennisbaan. Hij won in zijn carrière acht grandslamtitels.