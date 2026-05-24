Marta Kostyuk won onlangs het grote toernooi van Madrid en dus is de Oekraïense nummer 15 van de wereld ook één van de outsiders voor de titel op Roland Garros. De tennisster won zondag overtuigend haar eerste ronde, maar dat bleek helemaal niet zo vanzelfsprekend. Kostyuk deelde na afloop namelijk een hartverscheurend verhaal.

Kostyuk mocht op de eerste dag van het toernooi al vroeg aan de bak tegen Oksana Selekhmetova en kende weinig problemen met de in Rusland geboren speelster, die sinds dit toernooi voor Spanje uitkomt. De Oekraïense had slechts 79 minuten nodig om de zege binnen te halen: 6-2, 6-3.

Het leek van de buitenkant dus een gemakkelijke dag voor Kostyuk, maar na afloop bleek dat totaal anders te zitten. "Ik ben heel trots op mezelf, het was één van de moeilijkste wedstrijden uit mijn carrière", was het opmerkelijke antwoord van de tennisster in het interview na afloop.

Raketinslag vlakbij haar ouderlijk huis

Kostyuk onthulde vervolgens wat er precies aan de hand was: "Vanochtend heeft een raketinslag op 100 meter van mijn ouders een gebouw verwoest. Het was een heel zware ochtend voor me. ik wist niet hoe deze partij zou gaan verlopen. Ik wist niet hoe ik het zou gaan hendelen, want ik heb een groot deel van de ochtend gehuild", vertelde een zichtbaar geëmotioneerde tennisster.

De Oekraïense kon dan ook niet volledig genieten van haar overwinning op het gravel in Parijs. "Ik wil niet over mezelf praten. Ik ben tevreden om in de tweede ronde te staan, maar al mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Oekraïne", aldus de toptennisster, die vervolgens ook nog de slogen 'Slava Ukraini' (glorie aan Oekraïne) door de microfoon riep.

'Anders had ik geen zus en moeder meer gehad'

Kostyuk toonde later op de persconferentie nog beelden van de ravage in Kyiv. "Ik heb deze foto van mijn ouders' huis en alles er omheen. Dit is wat ik vanochtend ontving", vertelde de Oekraïense, terwijl ze een foto liet zien waarop vuur en rook te zien is.

De foto schoot ook tijdens de partij nog door haar hoofd: "Er waren momenten tijdens de partij waarop ik er weer aan moest denken, omdat ik me het grootste gedeelte van de ochtend ziek voelde door het idee dat als het honderd meter dichterbij was geweest dat ik waarschijnlijk geen zus en moeder meer had gehad."

Uitgesproken over oorlog

Kostyuk is in interviews altijd erg uitgesproken over wat de oorlog in haar land met haar doet. Ook is ze met grote regelmaat kritisch op de speelsters uit Rusland en Belarus, want die hebben volgens haar maar zelden afstand genomen van de inval in Oekraïne. Kostyuk schudt om die reden ook geen handen met speelsters uit die twee landen. Ondanks dat Selekhmetova sinds deze week uitkomt voor Spanje kreeg ook zij geen hand.

Doordat Kostyuk al zo vroeg haar partij in de eerste ronde speelde, heeft ze in ieder geval even de tijd om alle emoties een plekje te geven. Ze hoeft namelijk pas woensdag weer in actie te komen in Parijs. In de tweede ronde neemt ze het dan op tegen Katie Volynets. De Amerikaanse met Oekraïense roots won zondag simpel van Clara Burel (6-3, 6-1) in de eerste ronde.

